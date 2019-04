Alegeri prezidentiale in Ucraina. Un actor fara experienta politica a castigat prima runda

Prima runda a alegerilor din Ucraina, desfasurata duminica, a fost castigata de actorul de comedie Volodimir Zelenski, potrivit exit-poll-urilor, informeaza BBC. Volodimir Zelenski a primit 30,4% din voturile exprimate duminica, 31 martie, in timp ce actualul presedinte, Petro Porosenko, situat pe locul 2, a obtinut 17,8%.

Cei doi merg in cel de-al doilea tur al alegerilor, care va avea loc pe data de 21 aprilie. Fostul premier Iulia Tymosenko pare ca a fost eliminata. Duminica, ucrainenii au avut de ales dintre nu mai putin de 39 de candidati inscrisi in cursa. Dintre acestia, s-a detasat un favorit atipic. Actorul de comedie Volodimir Zelenski i-a depasit in sondaje pe actualul sef de stat, Petro Porosenko, si fostul premier, Iulia Timosenko. Zelenski, in varsta de 41 de ani, a fost deja ″presedinte″⁣, in seria de televiziune ″⁣Slujitorul poporului″⁣, unde interpreteaza un profesor de istorie ajuns subit in fruntea statului.

Daca niciunul dintre candidati nu obtine peste 50% din voturi, primii doi clasati se vor infrunta pe 21 aprilie. Cine este Volodimir Zelenski Zelenski a fost deja ″presedinte″⁣,... in seria de televiziune ″⁣Slujitorul poporului″⁣, unde joaca rolul unui profesor de istorie ajuns subit in fruntea statului. In varsta de 41 de ani, Zelenski s-a impus ca favorit in sondaje. La fiecare sondaj, el ii devanseaza cu putin pe adversarii sai intr-un context de nemultumire a ucrainenilor in legatura cu elitele lor, considerate corupte si ineficiente.

Partizanii sai vad in el un balon de oxigen pentru politica ucraineana, in timp de detractorii sai denunta un program confuz si o lipsa de experienta periculoase pentru o tara aflata in razboi. Iulia Timosenko (58 de ani) este o figura neobosita a politicii ucrainene de aproape 20 de ani. Ea s-a ilustrat mai ales in timpul Revolutiei Portocalii din 2004, care i-a propulsat pentru prima data pe prooccidentali la putere la Kiev.

Sefa de guvern in 2005, apoi din 2007 pana in 2010, Timosenko a pierdut in cele din urma alegerile prezidentiale in acelasi an, castigate de Viktor Ianukovici, destituit 4 ani mai tarziu dupa o revolta populara prooccidentala la Kiev. Sustinatorii sai ii lauda fermitatea si experienta, iar detractorii sai denunta discursul ei populist si o acuza ca are legaturi secrete cu Kremlinul.

Petro Porosenko (53 de ani), un bogat om de afaceri care a facut avere din produse de cofetarie, a fost ales presedinte in 2014 dupa ce predecesorul sau a fugit in Rusia. El promitea atunci ca va combate coruptia omniprezenta si ca va pune capat rapid conflictului armat care tocmai izbucnise in estul tarii. Cinci ani mai tarziu, detractorii sai au denuntat esecul promisiunilor sale, cu toate ca poate sa se laude ca a intarit legaturile Ucrainei cu occidentalii. Dar tara sa ramane prada unui razboi care a facut aproape 13.000 de morti.