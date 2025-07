Șeful FBI presat sa demisioneze din pricina deciziei controversate în cazul Jeffrey Epstein

Directorul FBI, Kash Patel, este presat să demisioneze legat de nemulţumirea faţă de decizia Departamentului de Justiţie de a închide dosarul Jeffrey Epstein, după ce oficialii administraţiei au anunţat o mare dezvăluire la începutul anului.

În cursul săptămânii trecute, susţinătorii liniei dure MAGA, inclusiv reprezentanta Georgiei, Marjorie Taylor Greene, fostul consilier al Casei Albe, Steve Bannon şi - se pare - directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, au criticat vehement decizia comună a procurorului general al SUA, Pam Bondi, şi a FBI de a nu face publice alte informaţii despre Epstein aflate în dosarele guvernamentale, inclusiv o aşa-numită listă de clienţi.

Criticii au criticat concluzia FBI-Departamentul de Justiţie cu privire la autopsia oficială a lui Epstein, conform căreia finanţatorul căzut în dizgraţie s-a spânzurat în celula sa. Mulţi au refuzat să accepte acest lucru, repetând o teorie a conspiraţiei conform căreia Epstein, care a murit în august 2019 în timp ce aştepta procesul, a fost de fapt ucis pentru a-l reduce la tăcere.

„Această revizuire sistematică nu a dezvăluit nicio "listă de clienţi„ incriminatoare", se arată în memorandum. "De asemenea, nu a fost găsită nicio dovadă credibilă că Epstein a şantajat persoane proeminente ca parte a acţiunilor sale. Nu am descoperit dovezi care să poată sta la baza unei investigaţii împotriva unor terţe părţi neinculpate."

Zvonurile privind o ruptură între FBI şi Departamentul de Justiţie în legătură cu nota au fost dezminţite de adjunctul procurorului general Todd Blanche, care a scris pe reţelele de socializare că nu există „nicio lumină" între conducerea FBI şi cea a Departamentului de Justiţie cu privire la această problemă.

"Am lucrat îndeaproape cu [Kash şi Bongino] la memoriul comun al FBI şi DOJ privind dosarele Epstein. Cu toţii am semnat conţinutul memoriului şi concluziile formulate în memoriu. Sugestia oricui că ar fi existat vreo colaborare între conducerea FBI şi DOJ cu privire la redactarea şi publicarea acestui memoriu este evident falsă", a declarat Blanche.

Dar vineri, NBC News a raportat că Bongino ia în considerare posibilitatea de a demisiona din postul său de la FBI după o „confruntare aprinsă" cu Bondi pe această temă. „Bongino este furios şi scăpat de sub control", a declarat persoana care a vorbit cu directorul adjunct al FBI. "Acest lucru i-a distrus cariera. Ameninţă că îşi va da demisia şi că o va distruge pe Pam dacă aceasta nu va fi concediată."

Donald Trump a devenit, de asemenea, iritat de întrebările repetate despre Epstein, care i-a fost cândva vecin în Palm Beach. El a izbucnit marţi când a fost presat cu privire la o aparentă întrerupere de un minut într-un videoclip de 10 ore înregistrat în afara celulei lui Epstein. „Încă mai vorbiţi despre Jeffrey Epstein?", a spus el. "Se vorbeşte despre acest tip de ani de zile... Oamenii încă mai vorbesc despre acest tip, despre acest ciudat? Este de necrezut".

Bondi a explicat de atunci că minutul lipsă din filmul de supraveghere a fost pur şi simplu resetarea echipamentului de înregistrare, aşa cum se întâmplă în fiecare noapte. Cu toate acestea, nu este clar că adepţii liniei dure din MAGA sunt dispuşi să renunţe la teoriile conspiraţiei lui Epstein - aceştia au furnizat un flux constant de materiale care ar trebui să le susţină teoriile privind un stat paralel.

Dar nu a apărut nicio dovadă că Epstein ar fi fost implicat într-o conspiraţie pentru a şantaja vizitatori de profil înalt, inclusiv prinţul Andrew al Marii Britanii, la casele sale din New York, Florida, New Mexico şi Insulele Virgine americane. „Prin această revizuire, nu am găsit nicio bază pentru a reveni asupra divulgării acestor materiale şi nu vom permite publicarea pornografiei infantile", se arată în memorandum.

Nota FBI-DoJ a declarat că a descoperit „o cantitate semnificativă de material", inclusiv peste 300 GB de date şi dovezi fizice care includeau „un volum mare de imagini ale lui Epstein, imagini şi videoclipuri ale victimelor care sunt minore sau par a fi minore şi peste zece mii de videoclipuri şi imagini descărcate cu materiale ilegale privind abuzul sexual asupra copiilor şi alte materiale pornografice".