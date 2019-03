Un atacator a deschis focul intr-un tramvai din Utrecht

Un atacator a deschis focul intr-un tramvai din orasul olandez Utrecht. O persoana a murit, iar mai multe au fost ranite, individul reusind sa fuga. Atacul armat a avut loc la ora locala 10:45 (09:45 GMT), potrivit BBC. Trei elicoptere au fost trimise la fata locului.

Politia a precizat ca ia in calcul "un posibil motiv terorist" si a cerut oamenilor sa nu se apropie de locul faptei, astfel incat echipajele de urgenta sa ajunga imediat la raniti. "Un barbat a inceput sa traga", a declarat un martor pentru site-ul de stiri NU.nl. Purtatorul de cuvant al Politiei, Joost Lanshage, a relatat: "Mai multe focuri de arma au fost trase intr-un tramvai si mai multi oameni au fost raniti. Elicopterele sunt la fata locului si pana acum nu au fost facute arestari", conform The Guardian. Premierul Mark Rutte a declarat ca este "profund ingrijorat" si si-a anulat intrevederile programate in aceasta saptamana.