Cupa României: U Craiova, învinsă de Viitorul în prima manșă a semifinalelor (scor 2-1). Echipa lui Hagi a marcat golul victoriei în minutul 89

Formaţia Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului, a fost învinsă, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa FC Viitorul, într-un meci din prima manşă a semifinalelor Cupei României, în care a condus cu 1-0, scrie News.ro.

Oltenii au deschis scorul în minutul 5, prin Bancu. Pentru FC Viitorul au marcat Houri '77 şi Rivaldinho '89.

Gică Hagi: "E o victorie mare. Al doilea meci va fi la fel de deschis, la fel de greu"

"E o victorie mare. Craiova e o echipă foarte bună, care ne-a dominat în primele 20-30 de minute. Le-am zis jucătorilor la pauză să iasă la luptă şi cred că s-a văzut asta. Suntem fericiţi. Al doilea meci va fi la fel de deschis, la fel de greu. Dar oricum e foarte bine. Mi-a fost mai greu astăzi să văd pe cine las afară. Am lot. Şi luni cu Astra o să fie la fel. Nu e nimic jucat, sunt două meciuri. Sunt rezultate imprevizibile. Vom vedea. Avem nişte meciuri atât de tari.. E frumos. În play-off e frumos", a spus Gheorghe Hagi la Digi Sport.

El a vorbit şi despre transferul lui Răzvan Marin de la Standard Liege la Ajax Amsterdam: "Sper ca Răzvan Marin să câştige respectul şi postul de titular. Ştie fotbal mult şi mă bucur că a ajuns acolo. Eu cred în el, după mine l-aş băga totdeauna."

Devis Mangia: "Probabil în repriza a doua am fost puţin obosiţi, am făcut greşeli mari. E clar că avem probleme"

"A fost o primă repriză cu un ritm foarte înalt. După, probabil am fost puţin obosiţi, pentru că ei aveau jucători mai odihniţi. Am făcut greşeli mari, nu este posibil să faci astfel de greşeli. Cred că este o problemă. E clar că avem probleme, pentru că şi la primul gol a fost o situaţie de şase contra trei. N-a fost o problemă din punct de vedere al tacticii, cu greşelile clar avem o problemă. Trebuie să fiu cinstit, posibilităţile sunt puţin scăzute. Nu ar fi fost rău şi un egal 1-1. Acum e clar că este mai dificil. În acest meci sunt importante şi detaliile, am avut ocazii pentru 2-0, nu am dat gol, apoi am primit şi s-a schimbat totul. Nu este închis nimic", a spus Mangia la Digi Sport.

Întrebat despre faptul că fanii i-ar fi cerut demisia, Mangia a spus că o astfel de întrebare este pentru conducerea clubului şi că el îşi continuă treaba.

Au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Martic (Acka '71), Donkor, Kelic, Briceag - Mateiu, Cicâldău, Bic (Fedele '62) - Bărbuţ, Fortes (Nuno Rocha '66), N. Bancu. Antrenor: Devis Mangia

FC Viitorul: Cojocaru - Boboc (Mladen '78), Ţîru, Ghiţă, De Nooijer - Houri, Băluţă, Vînă (Iacob '46) - Calcan (Rivaldinho '36), Drăguş, I. Hagi. Antrenor: Gheorghe Hagi

Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic, ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Ciprian Florin Danşa. Arbitru de rezervă a fost Iulian Călin, iar observatori Nicolae Grigorescu şi Octavian Goga.

Miercuri, în primul meci din semifinale, Astra Giurgiu a învins în deplasare CFR Cluj, scor 3-1.

Partidele retur vor avea loc în perioada 23-25 aprilie.