Cozmin Gușă: Aș fi vrut să prezint un bilanț mai bun pentru judoul românesc, dar cauzele au fost multiple

Președintele Federației Române de Judo Cozmin Gușă a afirmat, într-un interviu pentru AGERPRES, că ar fi vrut să prezinte un bilanț de rezultate sportive mai bune la nivel de seniori la finalul celor două mandate pe care le-a avut în fruntea FRJ.

Gușă, care a anunțat încă de anul trecut că nu mai intenționează să candideze la șefia federației, s-a arătat mulțumit de felul în care FRJ este organizată acum și de rezultatele obținute la nivel de juniori.

El afirmă că performanțele cadeților și juniorilor din ultima perioadă pe plan european și mondial îndreptățește judoul românesc să spere la o medalie la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Printre problemele cu care se confruntă această disciplină la ora actuală, Gușă a menționat și absența unor antrenori redutabili, anunțând totodată un parteneriat cu tehnicianul francez Darcel Yandzi, care ar urma să coordoneze loturile naționale.

Tot la capitolul legat de dificultățile federației a inclus și diferendul pe care îl are cu președintele Federației Internaționale de Judo, austriacul de origine română Marius Vizer, care, în opinia lui Gușă, a 'persecutat' FRJ.

În ceea ce privește alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Judo, care vor avea loc, joi, la Râmnicu Vâlcea, Gușă îl susține pe actualul vicepreședinte Florin Bercean, chiar dacă afirmă că nu este 'omul' său, întrucât tehnicianul se afla în federație la momentul preluării primului său mandat. Deși adversarul lui Bercean este George Teșeleanu, apropiat de Marius Vizer, Gușă susține că judoul românesc nu este scindat în două tabere, de vreme ce el a anunțat încă de anul trecut că se retrage.

AGERPRES: Cum ați caracteriza situația în care se găsește astăzi Federația Română de Judo, după două mandate la conducerea FRJ?

Cozmin Gușă: Mai disciplinată, mai organizată, fără probleme de flux organizațional. Ce să zic, aș fi vrut ca să pot prezenta un bilanț de rezultate sportive mai bun, numai că nu s-a putut, cauzele au fost multiple. Nu pot să fiu fariseu și să îmi reproșez mie lipsa de rezultate sportive sau să fiu populist, pentru că eu le-am asigurat ceea ce ținea de mine. Cadrul organizațional și financiar corespunzător, am încercat cu tehnicieni străini, am finanțat foarte multe stagii de pregătire în lume, mai ales în Japonia.

AGERPRES: Deci, absența unor perfomanțe notabile ar fi cea mai mare problemă, vă reproșați ceva?

Cozmin Gușă: Asta a fost perioada prin care a trecut judo, o foarte bună generație a plecat în antrenorat, vezi exemplul Andreei Chițu, care e și vicepreședinte la federație, oameni din generația ei, Monica Ungureanu, Loredana Ohâi, și trebuie să avem răbdare. Asta e o federație pe care se poate construi de acum înainte performanță. Ce-am reușit bine în acești 8 ani de zile a fost să reapară performanța europeană și mondială la nivelul cadeților și la nivelul juniorilor, ceea ce înseamnă că generația de astăzi care merge către Los Angeles o să aibă rezultate corespunzătoare. Nu pot să reproșez mie și echipei mele nimic la categoriile mai mici de vârstă. Repet, cadeți, juniori și chiar tineret am reușit performanțe importante, dar nu la seniori.

AGERPRES: Credeți însă că se putea obține mai mult?

Cozmin Gușă: Da. Am fost la limită chiar și din punctul ăsta de vedere să obținem chiar medalie olimpică, nu mai vorbesc la campionatele mondiale. Nivelul de performanță a crescut foarte tare și o mică greșeală, în loc să îți aducă medalia, te lasă pe locul 5, pe locul 7, ceea ce sigur este de palmares, dar nemaifiind medalie, e mai puțin cuantificabil. Există potențial în judo românesc, există potențial în România să fie alimentat și judoul, să creștem baza de selecție. Este un sport care a devenit tradițional, se potrivește românilor. Dar aici intrăm într-un nou cerc vicios. Ca să crești baza de selecție, îți trebuie parteneriate cu comunitățile locale. Eu am semnat un parteneriat cu toate comunele din România, dar sunt foarte trist să anunț că, deși a fost dorință cu Asociația Comunelor din România, în final nu s-au materializat decât 3-4 centre, ceea ce e foarte puțin. Noi ca să putem să sperăm la performanțe constante și la nivel înalt, trebuie să creștem baza de selecție de la ăștia peste 5.000 de judoka pe care îi avem înregistrați, undeva la peste 12-15.000. Asta e de fapt, ceea ce las ca moștenire de proiect celui care o să mă urmeze.

AGERPRES: În afară de rezultatele de la tineret și juniori care ar mai fi marile câștiguri din această perioadă?

Cozmin Gușă: Federația, până în urmă, cu doi ani de zile, când a început să fie persecutată de către Marius Vizer, dintr-o competiție prost înțeleasă, și-a crescut foarte bine prestigiul internațional. Din nou am organizat competiții importante la București, Europa League, Champions League, am avut foarte multe stagii de pregătire, am primit foarte multe competiții internaționale, de care ne-am achitat corespunzător și ne-am 'respectabilizat'. Asta este un câștig care sper să reapară în perioada următoare, pentru că el nu s-a sufocat. Diplomația pe care am făcut-o eu la nivelul judoului mondial a fost una de succes. Aveam și vechime, eram în interiorul judoului mondial de vreo 20 de ani, datorită lui Vizer, într-adevăr, care era prieten cu mine. Și ăsta este un lucru care nu-i puțin. În același timp, în plan național, judoul a reapărut pe firmamentul afișajului sportiv, ca să zic așa. Marketingul pe care l-am făcut noi a fost unul bun. Dacă mai aveam și niște campioni, așa cum înotul îl are pe Popovici sau canotajul are atât de mulți, și mă bucur că are atât de mulți, atunci ar fi fost și mai important. Dar oricum, judoul astăzi este un sport respectat în România și mai bine cunoscut decât înainte.

AGERPRES: Din punct de vedere financiar cum stă federația?

Cozmin Gușă: Am găsit federația cu datorii și fără sponsori. Nu existau sponsori acum 8 ani de zile. Astăzi nu avem datorii și asta s-a rezolvat imediat după ce am preluat federația, și avem un grup de sponsori constanți, care ne permit nouă să ne finanțăm competițiile, să ne finanțăm deplasările, ne dă o predictibilitate, stagii internaționale putem să facem. Și, sigur, am consolidat și îmbunătățit mult relația cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care e cel mai important partener al nostru și asta iarăși a contat. Ce a stricat la nivelul judoului, dar și la nivelul sportului a fost fluctuația asta uriașă, peste măsură, excesivă, de conducători ai sportului, care a culminat cu cel mai amator ministru al sportului pe care l-am văzut vreodată și care se numește Eduard Novak. Din păcate, un performer în sportul paralimpic, dar ca manager și ca om politic de administrație, zero, ba chiar minus.

AGERPRES: Spuneți-ne care sunt principalele probleme cu care se confruntă judoul astăzi.

Cozmin Gușă: Principala problemă cu care se confruntă judoul este ambiția nemăsurată a lui Marius Vizer de a-și pune niște interpuși la conducerea federației, care generează probleme de coeziune, generează opoziții false în interiorul federației. (...) Deci există un motiv principal pentru care sunt nemulțumit de această persecuție pe care o aplică Marius Vizer prin ambiția lui de a se imixtiona și de a decide în activități ale Federației Române de Judo. Și apoi, sigur, avem probleme de sistem pe care le are tot sportul românesc, poate fotbalul mai puțin, legat de baza de selecție și de necesitatea de a profesionaliza la vârf corpul de tehnicieni. Asta este o nevoie, sperăm să o rezolvăm în perioada următoare, tocmai ce a anunțat Florin Bercean că îl va numi director tehnic unul dintre cei mai buni tehnicieni pe care i-am cunoscut în judoul mondial, francezul Darcel Yandzi, care are calitatea de a fi fost sfătuitorul, dar și antrenorul lui Teddy Riner, cel mai mare campion din istoria judoului. Și faptul că Darcel Yandzi vine ca director tehnic pe drumul către Los Angeles este foarte important și o să-l ajute foarte mult pe Florin Bercean și pe restul colegilor care rămân la coordonarea judoului.

AGERPRES: Din afară, dar probabil și din interior, se vede această luptă între Gușă și Vizer, care s-a dus și la alegerile de acum patru ani și acum se repetă. Se poate spune că este scindat judoul românesc și că asta e principal problemă?

Cozmin Gușă: Nu e chiar scindat, alegerile trecute le-am câștigat cu aproape 70%, cred că e un scor care arată că nu e vorba de scindare, ci că a fost opțiune și pentru omul lui Marius Vizer. Și așa este, s-a considerat că este o luptă între Vizer și mine. Bun, dar eu m-am retras. Din momentul ăsta, se vede adevărul că nu mai este vorba despre mine, ci este vorba despre Marius Vizer și ambițiile lui. Pentru că Florin Bercean nu este omul lui Cosmin Gușă. Eu pe Florin Bercean l-am găsit în judo și după ce deja scrisese pagini de glorie pentru judo. Florin Bercean este omul judoului românesc. Nu e nici al lui Gușă, n-a fost nici al lui Vizer. El este în sine probabil în momentul ăsta cel mai reprezentativ din judo. Unora le convine să prezinte așa această situația, dar repet este proba de turnesol în acest moment. Eu după opt ani de zile m-am retras, am considerat că este suficient. Am considerat important ca Florin Bercean, chiar dacă a condus activitatea sportivă, să apară la final de carieră ca președinte plin al Federației Române de Judo. Merită asta cu prisosință și pentru el dar și pentru cei care îl susțin.

AGERPRES: Ați vorbit despre venirea tehnicianului francez Darcel Yandzi la conducerea loturilor. Acum câțiva ani am avut un japonez, avem o problemă și la nivelul tehnicienilor?

Cozmin Gușă: Absolut, toate sporturile din România au o problemă la nivelul tehnicienilor. După cum ați văzut, eu cunosc controversa de la canotaj, dar, totuși, un italian ne-a dus zestrea de medalii mondiale, europene și olimpice, care acum a plecat. Eu sper să se descurce Elisabeta Lipă foarte bine în continuare. Pot să dau și alte exemple. Eu sper că prin aducerea acestor tehnicieni străini, cum a fost și cu japonezul, să creștem într-un mod intrinsec valoarea tehnicienilor. Să știți că asta s-a văzut și cu japonezul. N-am obținut rezultate directe foarte importante la seniori, n-au fost nici slabe, dar la nivelul corpului de antrenori, inclusiv Florin Bercean îmi spunea că a avut multe lucruri de învățat de la japonez. Franța este țara numărul unu a Europei și țara numărul doi pe mapamond din punct de vedere al calității, valorii și performanței judoului și cred că Bercean a făcut un lucru bun să îl aducă pe acest francez faimos care iubește România. Doar că îi va fi mai ușor decât japonezului să învețe limba română și alor noștri că comunice cu el. Pentru că cu japonezul a fost și o problemă de acest fel, dar toate sporturile au... Însă vreau să spun un lucru apropo de Florin Bercean, deși nu e felul meu să-l laud prea tare, am descoperit lucrând împreună un tip excepțional de o probitate morală fără cusur. Atenție, nu i-am găsit cusur la probitatea morală. Acum, la treburile de fiecare zi, la agitația din sport, treburile astea se întâmplă. Dar o întrebare retorică, dacă spre exemplu canotajul o are pe Elisabeta Lipă și merge bine, înotul o are pe Camelia Potec și merge foarte bine, luptele îl au pe Răzvan Pîrcălabu și le merge bine, de ce să nu fie în fruntea judolui românesc un om ca Florin Bercean a cărui semnătură se află în spatele fiecărei medalii olimpice pe care noi am obținut-o în ultimele decenii. E firesc să fie așa.

AGEPRES: O ultimă întrebare: când credeți că judoul va mai câștiga o medalie la Jocurile Olimpice?

Cozmin Gușă: Să știți că puteam câștiga și acum la Paris. A fost foarte aproape Alex Creț, era și în formă. A făcut o mică greșeală, nu mai vreau să-mi amintesc. A fost un coșmar. Puteam avea și acum, dar la Los Angeles avem opțiuni de medalie și la feminin și la masculin. Și știu că lumea se întreabă și sunt două lucruri legate de mine, una legată de implicarea în judo și alta legată de Vizer. O să îmi permit să spun doar că nu renunț să mă implic în judo unde am fost nu doar în ultimii opt ani ca președinte, ci în ultimii peste 20 de ani.