România începe parcursul pentru calificarea la CM 2026 în martie

În luna martie se dă startul în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. "Tricolorii" vor disputa primele două meciuri din grupa H, cu Bosnia și Herțegovina, respectiv San Marino. Am primit deja o veste excelentă înaintea meciului cu Bosnia, deoarece am primit acceptul să jucăm meciul cu spectatori.

Primul meci al României se va disputa pe 21 martie, de la ora 21:45, contra Bosniei. Confruntarea va avea loc pe Arena Națională din București, în fața a aproximativ 50 de mii de spectatori. FRF a pus în vânzare biletele și aproape toate au fost epuizate, conform unui comunicat oficial al forului.

Conform formatului competițional, se califică direct la Cupa Mondială din 2026 doar câștigătoarele grupelor. Ocupantele locurilor 2 vor disputa meciuri de baraj. Partea bună este că echipa noastră națională are deja asigurat locul de baraj, prin intermediul parcursului din Liga Națiunilor. Obiectivul este, însă, calificarea directă, mai ales că avem o grupă destul de facilă, cu Austria, Cipru, Bosnia și Herțegovina și San Marino.

În luna martie, ne propunem, așadar, să obținem 6 puncte din duelurile cu Bosnia și San Marino. Dacă în meciul cu San Marino suntem favoriți clar pe platformele cu pariuri sportive fotbal, cu Bosnia este ceva mai dificil, deoarece vom întâlni o echipă valoroasă. Formația antrenată de Mircea Lucescu are 2.05 să se impună, egalul are 3.20, iar Bosnia are 3.60.

Pe de altă parte, avem amintiri plăcute din meciurile cu Bosnia din ultima perioadă. Am întâlnit Bosnia în septembrie 2022, în Liga Națiunilor, și am câștigat cu 4-1. De asemenea, tot pe teren propriu, mai avem un succes cu 3-0 în preliminariile pentru EURO 2012. În total, am câștigat 4 meciuri cu Bosnia și am pierdut 2. Această echipă s-a calificat o singură dată la Campionatul Mondial, în 2014, iar în ultimul deceniu nu a mai obținut rezultate importante.

San Marino, un adversar facil

Cu San Marino vom juca pe 24 martie, de la ora 21:45, în deplasare. În teorie, va fi cel mai simplu meci din grupă, având în vedere că este o echipă considerată slabă. Nu s-a calificat niciodată la un turneu final și a pierdut toate cele trei meciuri contra României. Așadar, "tricolorii" speră să obțină șase puncte din duelurile din luna martie.

Probleme de lot pentru naționala noastră

Din păcate, nu toate veștile sunt bune pentru "tricolori" înaintea preliminariilor. Cea mai mare pierdere este accidentarea gravă suferită de Radu Drăgușin, care nu va mai juca în acest sezon. În aceeași situație se află și Darius Olaru. Situația sa este incertă, dar în cel mai fericit scenariu va reveni în meciurile din luna iunie. Daniel Bîrligea și Florin Tănase s-au accidentat și ei, iar Mircea Lucescu s-a arătat îngrijorat. Tănase are șanse mai mari să revină curând și să fie în lot pentru partidele din luna martie. În schimb, Valentin Mihăilă și Denis Drăguș vor rata confruntările din martie.

„Sunt nemulțumit de accidentările lui Bîrligea și Tănase. Mă afectează, mai ales având în vedere că avem atâtea accidentări, și Drăgușin, și Olaru, și Mihăilă, și Drăguș, acum s-au mai adăugat ăștia doi care făceau parte din lot. Sper să recuperez ceva dintre ei. Mai avem o lună și ceva... sunt preocupat că pierd o mare parte din perioada lor și din ritmul de joc. Am înțeles că Tănase nu e atât de grav, dar o să știm după ce vor face RMN-urile. Nu se pune problema să mă gândesc la alți jucători. Aștept până în ultimul moment... nu ne putem pronunța decât atunci când se apropie anunțarea lotului de jucători", a declarat Lucescu pentru ProSport.

Programul României în preliminarii

21 martie

de la ora 21:45 - Cipru - San Marino

de la ora 21:45 - ROMÂNIA - Bosnia și Herțegovina

24 martie

de la ora 21:45 - Bosnia și Herțegovina - Cipru

de la ora 21:45 - San Marino - ROMÂNIA

7 iunie

de la ora 16:00 - Bosnia și Herțegovina - San Marino

de la ora 21:45 - Austria - ROMÂNIA

10 iunie

de la ora 21:45 - ROMÂNIA - Cipru

de la ora 21:45 - San Marino - Austria

6 septembrie

de la ora 21:45 - Austria - Cipru

de la ora 21:45 - San Marino - Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

de la ora 21:45 - Bosnia și Herțegovina - Austria

de la ora 21:45 - Cipru - ROMÂNIA

9 octombrie

de la ora 21:45 - Austria - San Marino

de la ora 21:45 - Cipru - Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

de la ora 16:00 - San Marino - Cipru

de la ora 21:45 - ROMÂNIA - Austria

15 noiembrie

de la ora 19:00 - Cipru - Austria

de la ora 21:45 - Bosnia și Herțegovina - ROMÂNIA

18 noiembrie