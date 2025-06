Campionatele Internaționale de Atletism ale României: RECITALUL MEDALIAȚILOR EUROPENI

În acest sfârșit de săptămână, Stadionul Nicolae Mărășescu din Craiova găzduiește întrecerile din cadrul celei de-a a 70-a ediții a Campionatelor Internaționale de Atletism ale României, competiție organizată de Federația Română de Atletism în parteneriat cu Primăria Craiova.

Ca și la ultimele ediții, Comitetul Olimpic și Sportiv Român va decerna Trofeul Memorial "Lia Manoliu" celei mai bune aruncătoare de disc din competiție. Totodată, alte trofee vor fi acordate câștigătorilor probelor de: înălțime masculin - Memorialul "Ioan Söter"; 1500 m feminin - Memorialul "Maria Cioncan"; înălțime feminin - Memorialul "Iolanda Balaș".

Federația Română de Atletism va oferi și premii în bani celor mai bune trei performanțe din concurs, conform punctajului World Athletics.

În cadrul competiției, desfășurată sub genericul "RECITALUL MEDALIAȚILOR EUROPENI", vor evolua și Raraș Toader, campion european en-titre la aruncarea greutății, și Diana Ion, medaliată cu argint în proba de triplusalt, anul acesta, la Apeldoorn. Între Diana și Andreea Taloș, finalistă la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de triplusalt, se anunță un duel extrem de interesant, după performanța recentă obținută de Andreea la un concurs din Savona, Italia.

Bulgaria a trimis un lot numeros, de 25 de atleți, care au ca obiectiv calificarea în lotul care va reprezenta țara vecină la Campionatele Europene de Atletism pe echipe, care se vor desfășura luna viitoare la Maribor.

Un urmaș al celebrului ucrainean Serghei Bubka s-a înscris în proba de prăjină. În total vor evolua în competiție 230 de atleți, care se vor întrece sâmbătă și duminică, începând cu orele 17, după ce, în prima zi de concurs, de la orele 16:30, va avea loc o ceremonie de deschidere, în cadrul căreia se vor oferi trofee unor personalități din lumea sportului și din sfera administrativă pentru contribuția la dezvoltarea și susținerea atletismului românesc de-a lungul timpului.

Totodată, sâmbătă dimineață, în Parcul Tineretului, de la orele 9:00, se va da primul start în cadrul Campionatelor Naționale de marș 10 km.

Pentru ambele competiții, intrarea spectatorilor este liberă.

Presa nu are nevoie de o acreditare specială, fotoreporterii trebuind doar să respecte locurile indicate de organizatori pentru realizarea fotografiilor.