Andrei Gușă face echipă cu Florin Bercean: "Trebuie să alegem între un sistem imperfect și nimic"

Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, va candida la funcția de vicepreședinte al FR de Judo, la alegerile în care se bat pentru funcția de șef Florin Bercean și George Teșeleanu.

Gușă Junior, deputat și secretar în Comisia de Tineret și Sport, face echipă cu fostul mare antrenor Florin Bercean, cel care a adus singura medalie de aur din judo-ul românesc alături de Alina Dumitru, la Beijing în 2008. Performanța acestuia mai cuprinde alte două trofee de argint la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, obținute de Alina Dumitru și Corina Căprioriu, la categoria 57 de kilograme.

„Judo-ul românesc are nevoie e o resetare, trebuie să alegem despre un sistem imperfect și nimic. Sunt multe lucruri de îmbunătățit, e adevărat, va trebui să muncim și să creăm un sistem. Nu putem emite pretenții la medalii la Los Angeles 2028 atât timp cât avem câteva mii de practicanți. Avem nevoie de sport de masă, să creăm sportivi și competiții, să ne dezvoltăm ca sport. Eu merg alături de domnul Bercean, nu mă ascund asta, pentru că e un profesionist și un om de o probitate morală ireproșabilă", a declarat Andrei Gușă pentru ProSport.

Federația Română de Judo dezminte orice informație lansată în spațiu public în legătură cu aspectele privind „ilegalitatea" mandatului actualei conduceri. „În interesul frumosului nostru sport, invităm la disciplină și respect, bazându-ne pe valorile pe care judo-ul le promovează. Declarăm fără echivoc că, mandatul actualei conduceri a federației este în deplină legalitate, Adunarea Generală de Alegeri stabilită pentru data de 10 aprilie a.c., urmând a se desfășura conform prevederilor statutare, cu respectarea prevederilor legale incidente", se arată într-un comunicat al celor de la FR Judo.

Andrei-Cosmin Gușă este campion național al probei de judo categoria cadeți în anul 2014. Ulterior a câștigat multiple campionate și medalii naționale la Judo, medalii la Campionatul Balcanic, participări la Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice, Cupe Europene, reprezentând lotul național de Judo. Cozmin Guşă a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Judo în 2017, la alegerile care au avut loc în cadrul Adunării Generale a FRJ, el obţinând 121 de voturi. La Adunarea Generală de alegeri a FR de Judo au participat atunci 143 de membri cu drept de vot dintr-un total de 159 de structuri afiliate la federaţie.

"Nu am părăsit niciodată judo. Am început acum 22 de ani, când la vârsta de 5 ani tatăl meu m-a dus la primul antrenament. Lupta de pe tatami s a terminat însă la vârstă de 23 de ani, în principal din cauza accidentărilor, dar și prin schimbarea priorităților legate de carieră. Judo ul nu este doar un sport, ci o filosofie, un stil de viață cu care rămâi și după ce nu-l mai practici la nivel de performanță. De aceea, pot să spun că niciodată nu m am îndepărtat de fenomen. Iar acum, după ce tatăl meu a decis să se retragă din funcția de președinte, am considerat obligatoriu să mă implic eu, să încerc să sprijin administrativ proiectele începute.

Dețin și competențele necesare, sunt absolvent de studii universitare de economie și de marketing, respectiv am calitatea de secretar în Comisia de Tineret și Sport al Camerei Deputaților, e clar că pot să aduc astfel o contribuție semnificativă pentru sprijinul și dezvoltarea judoului, și am intrat astfel în echipa profesorului Florin Bercean, ce candidează la funcția de președinte. Există și o altă candidatura la președinția federației, a domnului Teseleanu, care însă nu vrea decât schimbe actuală organizare, perfectibilă, ce-i drept, cu una evident amatoristică și cu caracter revanșard. S-au mai întâmplat astfel de evenimente în judo-ul românesc în ultimele decenii , și toate aceste experimente s-au soldat cu consecințe grave, ba chiar tragice.

Trebuie schimbate cel puțin 2 lucruri: mentalitatea celor implicați în fenomen, tehnicieni și sportivi deopotrivă, respectiv percepția și atenția românilor asupra judo-ului. Cea mai grea problemă, a lipsei banilor, s a rezolvat-o deja har domnului în mandatele tatălui meu, dar e limpede că nevoile cresc, pe măsură ce scade sprijinul guvernamental pentru sport. Vă dau un exemplu din Olanda, spre comparație, acolo unde m am antrenat timp de 4 ani în cadrul Centrului Olimpic.

Acolo doar liderul fiecărei categorii este susținut financiar de către federație. Restul sportivilor fac și o facultate, muncesc part-time, sunt deja cetățeni funcționali, nu stau cu mâna întinsă. La noi situația pare mai bună, dar nu generează competiție corectă în lupta pentru a fi finanțat.

Toți sportivii loturilor naționale primesc indemnizație, alimentație, diurnă, sprijin pentru studii, însă asta generează mai degrabă automulțumire și nu acționează în sensul auto mobilizării sportivilor. Deci e nevoie de modificări deștepte!

Nu putem emite pretenții la medalii olimpice din nou, spre exemplu la Los Angeles 2028, atâta timp cât avem o bază redusă de selecție, doar câteva mii de practicanți. Avem nevoie deci să intrăm în școli, să impunem judo ul că sport educativ, și chiar este mult mai mult decât altele! Ne trebuie și mediatizare în plus, competițiile noastre sunt atractive. În această idee, vă dau un exemplu flagrant

Nu este normal că TVR de pildă să emită pe 5 canale programe de știri în limba ucraineană, dar să nu transmită campionatele naționale de judo. Iar în calitate de deputat voi aborda și încerca să remediez inclusiv problema această, și multe altele legate de judo în particular și de sport în general.

Marea performanță a administrației din ultimii 8 ani a fost schimbarea judo-ului de la un administrarea unor performeri individuali, la implementarea unui sistem funcțional pentru toate categoriile de vârstă.

De-a lungul istoriei România a avut mulți campioni, multe vârfuri, dar sportivii din linia 2 și 3 erau necompetitivi. S-au făcut pași clari și palpabili pentru schimbarea acestei paradigme. Acum avem loturi naționale de cadeți, juniori, tineret, seniori, unde mai mulți sportivi pot emite pretenții la medalii în cadrul competițiilor internaționale. Această este direcția corectă.

Dar revin cu faptul că baza de selecție trebuie lărgită, această este de fapt prioritatea 0. Și pentru rolul educativ pe care îl are judo-ul, dar și în scopul performanței. Cu o bază de selecție de doar câteva mii de sportivi, este greu spre imposibil să ne luăm la trântă cu federațiile naționale din alte țări, care au baze de selecție de sute de mii se sportivi. Putem reuși și noi?

Clar că da, cu inteligență, răbdare și pasiune. Și mai ales prin solidaritate internă corect înțeleasă, nu că acum, când unii consideră că trebuie luptat pe tabere, cea a lui Marius Vizer contra cea a lui Cozmin Gușă. Nu trebuie să fie treaba noastră disensiunile personale dintre cei doi,se cunosc de o viață, poate se vor împăcă în final, sau poate nu. Tabăra judo ului trebuie să fie însă una singură, și solidară în lupta pentru obținerea performanței.", declară Andrei Gușă pentru ProSport.