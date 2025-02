Chipciu e pe bani de la Gigi Becali. Seful FCSB il va angaja pe fotbalistul care a spus ca doua miliane de romani au votat un debil mintal!

Gigi Becali a comentat discursul-manifest al lui Alexandru Chipciu, care a depășit sfera fotbalului. Patronul de la FCSB este pregătit să îl angajeze pe Alexandru Chipciu, după ce acesta renunță la cariera de fotbalist. Gigi Becali a apreciat discursul mijlocașului de la Universitatea Cluj: "A avut un discurs extraordinar. Nu poate să se ia de FCSB. Eu l-am adus când era nimeni. L-am luat după ce l-am văzut că a făcut o cursă. După aia a făcut milioane. Nu poate să se ia de mine".

Ce a declarat Chipciu după Universitatea Craiova - Universitatea Cluj: "Asta e viața în România, din păcate. Promovăm circul și apoi, clar, dacă credem în determinism, efectele or să fie cauzele de acum. Pentru că oamenii te înjură de copii, mi-au luat copiii, de la toate numele, de la cel mai mic la cel mai mare. Lor aș vrea să le spun că rasa asta ... Rasa ... Homo sapiens au o capacitate reflectivă, își văd comportamentul, așa au evoluat! Și după aia își dau seama și schimbă. Schimbă! La ei se pare că, dacă e să credem în determinism, capacitatea lor nu există. Pentru că altfel s-ar uita în oglinda aia și s-ar sparge. Asta e educația noastră și apoi o să fim, suntem surprinși că au votat un debil mintal două milioane de oameni. Suntem efectele cauzelor care s-au întâmplat în trecut pentru că și așa am fost 40 de ani conduși, sau cât naiba am fost conduși în comunism de un dement, un incult. Suntem efectele a ceea ce s-a întâmplat înainte".