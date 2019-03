Juventus renunta la meciurile din SUA pentru ca Ronaldo risca sa fie arestat

Juventus Torino a renuntat la meciurile amicale jucate in Statele Unite in fiecare vara de teama ca starul echipei, Cristiano Ronaldo, risca sa fie arestat. Cel putin asta scriu jurnalistii de la New York Times, care anunta ca "Batrana Doamna" va disputa meciuri de pregatire in Asia.

Juventus este una dintre formatiile de calibru din Europa ce face evolueaza in International Champions Cup, iar in ultimii ani a jucat partide amicale pe teritoriul nord-american. Totusi, in 2019 italienii vor merge in Asia, cel mai probabil in China si Singapore, motivul fiind unul incredibil. Potrivit sursei citate, sefii torinezilor nu vor sa riste nimic in privinta lui Cristiano Ronaldo, jucator cercetat de politistii din Las Vegas dupa ce o femeie l-a acuzat ca a violat-o in urma cu 10 ani. Chiar daca nu exista informatii oficiale in privinta unei eventuale retineri a lui Ronaldo, conducerea lui Juve a decis sa evite Statele Unite in acest an ca masura suplimentara de precautie. In Asia, "Batrana Doamna" va evolua in partide demonstrative alaturi de Manchester United si de Tottenham. Cristiano Ronaldo a negat vehement acuzatiile de viol ce ii sunt aduse, insa politistii din Las Vegas continua cercetarile in acest caz.