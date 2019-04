Se intampla in Liga 1: A jucat intr-un meci oficial cu un tricou "de magazin"

Liga 1 ne ofera un nou moment incredibil, un jucator evoluand minute bune intr-un meci oficial cu un tricou "de magazin", fara nume sau numar pe spate si fara a avea macar emblema clubului pe piept!

Incidentul s-a petrecut vineri seara, in timpul duelului dintre Dinamo si Chiajna, din play-off. In prima repriza, argentinianul Nicolas Gorobsov s-a accidentat si pentru ca i-a curs sange din nas a fost obligat sa isi schimbe tricoul cu unul curat. Surpriza a venit cand oficialii Chiajnei i-au oferit unul banal, pe care oricine il poate cumpara din magazin, fara logo-ul clubului, fara sponsori si fara numar. Pe acest tricou era imprimat doar logo-ul producatorului de echipament! Gorobsov a evoluat astfel pana la pauza, iar la vestiare situatia a fost remediata, astfel ca in partea secunda a iesit pe teren cu echipamentul corect. Nu este primul caz in care echipe ce evolueaza la nivel ridicat in fotbalul romanesc nu reusesc sa le ofere jucatorilor echipamente de rezerva corecte.