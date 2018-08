Unii le consuma zilnic, altii se feresc de ele. Ce contine un ou si cum ne ajuta organismul

Consumul regulat de oua aduce numeroase beneficii pentru sanatate. Atunci cand mananci un ou, asiguri corpului proteine, seleniu, fosfor, vitamina B12 si o multime de antioxidanti care mentin sanatatea celulelor.

Un mic dejun compus din oua si legume furnizeaza corpului proteine, fibre, grasimi bune si carbohidrati buni, mentinand astfel senzatia de satietate o perioada foarte lunga. Un ou are aproximativ 70 de calorii, astfel ca stii exact valoarea calorica pe care o adaugi meselor sau gustarilor tale. Un ou fiert tare alaturi de o salata de verdeturi si legume se poate transforma intr-o masa rapida de pranz. Potrivit unui studiu aparut in China, persoanele care obisnuiesc sa consume zilnic un ou au un risc cu 20% mai mic de a dezvolta boli de inima, in comparatie cu cei care exlud ouale din dieta lor.