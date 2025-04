Schema lui David Icke: Cine conduce in realitate lumea in acest moment al crizelor globale

Cel mai cunoscut adept al teoriilor conspiratiei, britanicul David Icke, a facut recent o schema in care se arata conexiunile intre organizatiile mai mult sau mai putin secrete care conduc in acest moment omenirea, o tesatura de interese care ar constitui de fapt un soi de "guvern mondial" si a carui interferenta in planurile omenirii este tinuta în zona ocultă. In prim plan se aduc organizatii care par a fi constituite din asocieri statale, dar in realitate este vorba despre "păpusari" care iau deciziile importante, care pun presedinti de state, sau numesc guverne, care fac si desfac crizele economice mondiale.