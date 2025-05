Niciunul nu este prezidentiabil!

George Simion e prea tanar pentru jobu' asta parerea mea, iti trebuie enorm de multe informatii si mai ales o experienta de viata pentru jobu' de sef de stat. Desi a umblat mult pe afara si a avut contacte dese cu oameni politici europeni si americani, in ultimii ani, nu e suficient doar sa te vezi cu astfel de oameni trebuie sa si participi ca insider in grupuri unde se pune la cale politica mare, trebuie sa te introduca cineva altfel ramai doar cu mana pe clanță la usile alea mari.

Tre sa faci training pe comunicare, sa iei un logoped sa faci cursuri de vorbire cum se fac la Academia de Teatru si Film, sa iti schimbi modul de adresare, respiratia, vocabularul, sa ascunzi tentatia colerica si sa eviti polemica contondenta, sa pui capac energiei turbo de strada. Probabil ca o sa mai invete in anii ce vin. Mai ales daca ajunge presedinte poate fi pus pe carte si cursuri la greu.

Nicusor Dan e pueril de-a dreptul desi e cu 18 ani mai in varsta decat Simion, fostul sau partener de oengism pe vremuri, cand erau amandoi sub fustele lui Tatiana Alina Muingiu, consiliera lui Hrebe si Ponta si mami otrepei de Ghinea. Nicusor se vede ca nu e umblat pe afara absolut deloc nu a avut niciun fel de contact cu "politica mare" cu reuniuni de barosani unde se vorbeste altfel decat de pa caiet dictando cu notite .

Si deasemeni nici el nu are experienta de viata a trait intr-o bula, desi e umblat prin diverse medii prin tara, de protestatari cam cu kaghebeul, daca ne amintim de Chevron. Tinea la bautura, era sociabil si haios pe vremuri. Acum e ceva de speriat, in noul sau rol, spune enormitati cu un aer atat de senin incat ai impresia ca e pe alta lume, una cu jucarii colorate, ciunga, margele, gablontzuri. Habar nu are nimic de Moldova, de Ucraina, de situatia regionala, de geopolitica, de orice. Zici ca e Lasconi. Desi aia nu cred ca ar fi gresit cu avortul la 14 luni. Sau cu Marea Britanie in UE. Mi-a adus aminte de Udrea, cu presedintele Norvegiei.

E bine ca sunt emisiunile astea sa vada si sa auda cat mai multi ce fel de candidati avem. Pana acum aveam o oarecare relaxare fata de Nicusor Dan prin prisma amintirilor din trecut de azi situatia s-a schimbat total, Nicusor Dan este un pericol major la adresa sigurantei nationale, asa mi se pare. Nu e vorba doar de comportament neadecvat, ci in contrast cu tot ce a fost bun pe vremea activismului civic acum avem o fațadă care se năruie alunecând în toxicitate.

Ce a zis toxic Nicusor? Doua chestii: intai s-a referit batjocoritor la adresa Sefului Planetei, nestiind clar de Parteneriatul Strategic cu marele Licurici. Tu aspiri sa ajungi presedinte, ok, sa zicem ca ajungi, cum o sa faci la prima intalnire cu Partenerul Strategic, dupa ce l-ai luat in balon pe seful Cel Mare? A ieșit din gurita lui Nicușor, la adresa lui Simion pe nota de batjocura sintagma "idolul dumneavoastră Trump" - avem clar o mostra de retorica antiamericana, pe care am vazut-o si la pesedisti și la penelisti, grabiti sa se afle in gratiile Ursulei si in asentimentul Juntei franco-germane antiamericane.

O banda de cretini. De care Nicusor trebuia sa se scuture nu sa le cante in struna. Dacă e captiv acestui gen de narativ, - bășcălia la adresa președintelui american este doar glazura unui blat pe fond antiamerican, înseamnă că abia acum apar semne de întrebare serioase cu privire la atașamentul său față de "cauza Chevron", instrumentată clar la vremea aceea de Moscova.

Trebuie sa fii total analfabet politic daca nu ai informatiile necesare pentru a cuprinde momentul actual, faptul ca America se ridica acum ca un colos scuturandu-se de lanturile lui Soros&comp si ca a aparut acolo o generatie noua de politicieni, chiar de dreapta si conservatori inspirata din modelul vechii generatii de varf a Americii, generatie care va domina un deceniu cel putin spatiul politic american dar si mondial.

Mai mult, a mai savarsit inca una Nicusor - a zis "asa-zisul sistem", cum ar veni este reluctant la tema deep state si nici nu stie de Haita Secu-kaghebista care a pus ghiara pe Romania din 89 incoace. Pe scurt el nu admite si recunoaste existenta Sistemului și induce lumea în eroare, afirmand ca este o halucinatie chestia cu Sistemul, asta in contextul in care fix alegerile astea sunt despre lupta contra sistemului și ce sa vezi, iata-l aparand Sistemul pe olimpicu lu pește care nu a dat note informative ever, nici la Secu nici la DGSE.

Sper la viitoarele dezbateri de genu asta ca cineva, vreun jurnalist cat de cat onest sa ridice si tema uciderii jurnalistilor din Gaza, este cel mai mare numar de crime la adresa presei, suma este peste toate victimele la un loc din Vietnam, Coreea, Irak, Afganistan, Iugoslavia etc. Si desigur avem si un Genocid al populatiei civile confirmat de instantele internaționale, fix alea europene la care se racordeaza Nicusor, in timp ce ricaneaza la adresa lui Trump, cel care sfideaza instantele europene.

Intrebati-l pe Nicusor daca adopta pozitia lui Ciolacu cu privire la invitarea lui Bibi Netanayahu, criminalul cautat de legea internationala, in Romania. Pozitia lui Simion cred ca e super clara, dar nu ar strica totusi sa primeasca aceeasi intrebare. Trebuie lăsati sa vorbească, numai asa putem afla ce le poate pielea fostilor colegi de retea Soros, Secu, etc - astazi reprezentand fiecare curente si idei total opuse.

George Roncea