A fost dezvăluită cauza morții lui Val Kilmer: Ce arată certificatul de deces al legendarului actor

Cauza oficială a morţii actorului Val Kilmer, celebru pentru rolurile din filmele "Top Gun" şi "The Doors", a fost dezvăluită de presa americană. Tabloidul TMZ, care a obţinut o copie a certificatului de deces al actorului, confirmă că acesta a murit de pneumonie la vârsta de 65 de ani, aşa cum declarase fiica sa Mercedes Kilmer pentru The New York Times.

Certificatul menţionează, de asemenea, insuficienţa respiratorie acută legată de hipoxemie, un nivel scăzut de oxigen în sânge, ca fiind cauza principală a morţii sale. Actorul avea, de asemenea, carcinom cu celule scuamoase, o formă de cancer, pe limbă. Val Kilmer, care a mai dezvăluit în 2014 că a avut cancer la gât din care s-a vindecat, suferea şi de malnutriţie. El a fost incinerat în 7 aprilie.

În 2021, documentarul "Val", bazat în principal pe propriile sale arhive, a relatat cariera sa strălucită la Hollywood şi apoi căderea sa în faţa cancerului care i-a răpit vocea. Boala sa a fost inclusă în naraţiunea filmului "Top Gun: Maverick" în 2022 cu Tom Cruise. Tom Cruise i-a adus un omagiu la CinemaCon, în Las Vegas, în 3 aprilie. "Chiar nu pot să vă spun cât de mult îi admir munca, cât de mult îl apreciez ca fiinţă umană şi cât de recunoscător şi onorat am fost când s-a alăturat Top Gun şi s-a întors pentru Top Gun: Maverick", a spus el.