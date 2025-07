Un discurs care ar trebui sa intre in istorie!

Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a transmis acum două săptămâni unul din acele mesaje care probabil va intra în istorie. "If there's one lesson history has taught us, it's that if you're going to use energy, you better have social permission to use energy. So that means you've got to make sure that the output of this AI is socially useful. ...If we really are not creating social surplus, economic surplus as measured by countries and communities, we just can't consume energy."

Câteva idei din discurs:

1. AI-ul trebuie să creeze beneficii reale pentru oameni și comunități, nu doar „modelări sofisticate".

2. AI-ul consumă deja 2-3% din energia electrică a SUA. Când acest procent va ajunge la 6%, va deveni o problemă de politică publică.

3. Nu e suficient ca AI-ul să fie doar eficient, trebuie să fie clar util social. Orice tehnologie care consumă masiv resurse trebuie să ofere ceva în schimb societății.

4. Progresul în AI nu ar trebui măsurat doar prin capacitatea de a scrie cod, de a genera texte sau imagini. Adevărata măsură este impactul în educație, sănătate, productivitate. Exemplu: reducerea timpilor de externare din spitale prin automatizare = timp și bani economisiți, energie salvată.

5. Fondatorii sunt încurajați să dezvolte produse AI cu impact direct și utilitate clară. Nu este vorba doar despre „construirea celui mai mare model", ci despre rezolvarea unor probleme reale.

Comentariul lui Nadella poate fi pus și în contextul "tensiunilor" cu OpenAI, unde Microsoft e acționar. Cei de la OpenAI vor să ajungă primii la așa-numita inteligență generală artificială (AGI), pentru a bifa un milestone important în AI, poate cel mai important. Satya vorbește de "impact direct și utilitate clară". E clar o diferență de viziune.

Însă pe fond are dreptate. Pentru că dacă unul dintre scopurile majore ale AI este acela de a înlocui oamenii, ca forță de muncă, consumând pentru asta resurse energetice din ce în ce mai mari, practic pentru a genera șomaj, nu prea e ok. La un moment dat, companiile tech se vor confrunta cu o opoziție reală față de ceea ce fac în AI, inclusiv cu posibile revolte sociale.

Orlando Nicoară