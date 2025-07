Zeci de mii de decese in perioada următoare: Europa se pregătește pentru cel mai mare val mare de morți din cauza caniculei. In total, sute de mii de persoane

Zeci de mii de persoane ar putea muri între 30 iunie și 30 august din cauza valului de căldură extrem care lovește Europa. Numai in următoarele 5 zile sunt asteptate sa decedeze in jur de 5000 de europeni. In toatal, in UE vor muri in jur de 200.000 de persoane in acest an, de la canicula extremă. Pierre Masselot, statistician la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a declarat pentru Politico că cele mai grele zile vor fi marți și miercuri, iar țările cu cele mai mari rate de mortalitate vor fi Italia, Croația, Slovenia și Luxemburg.

Europa de Sud se află în mijlocul unei canicula devastatoare, cu temperaturi care au atins 46 de grade Celsius în regiunea Huelva din Spania - un nou record național pentru luna iunie. Italia, Grecia, Portugalia și Balcanii de Vest se confruntă și ele cu temperaturi extreme, însoțite de incendii și victime civile. Aproape două treimi din orașele spaniole au primit avertismente sanitare, dintre care 804 se află la cel mai înalt nivel de alertă. Alerte de caniculă sunt active și în Franța, Italia, Portugalia și Grecia. „Nu mai este vorba dacă vom avea o caniculă, ci câte vom avea în acest an și cât vor dura", a declarat Marisol Yglesias Gonzalez, responsabil tehnic pentru schimbări climatice și sănătate la OMS.

Situația devine dramatică și dincolo de căldură. Guvernul grec a emis avertismente privind poluarea aerului cauzată de incendiile care devastează orașele de coastă din apropierea Atenei. În Turcia, peste 50.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu major lângă Izmir, iar în Albania au fost raportate 26 de incendii forestiere între duminică și luni Serbia a înregistrat joi cea mai caldă zi de când au început măsurătorile în secolul al XIX-lea. Căldura face peste 200.000 de victime anual în regiunea europeană a OMS, care se întinde de la Islanda până în Rusia. Un studiu recent care a acoperit 854 de orașe europene avertizează că decesele cauzate de căldură vor crește brusc dacă nu se acordă prioritate adaptării la schimbările climatice.

OMS recomandă hidratarea constantă, evitarea căldurii de la prânz și menținerea locuințelor răcoroase, în special pentru grupurile vulnerabile: persoanele în vârstă, copiii, lucrătorii în aer liber, femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Experții avertizează că persoanele care iau medicamente precum antidepresive sau medicamente pentru tensiune trebuie să fie deosebit de atente, deoarece acestea pot afecta capacitatea de reglare a temperaturii corpului.

Cupolă de foc deasupra Europei: Valul de căldură extremă se îndreaptă spre România

Europa este cuprinsă de un val de căldură cum rar s-a văzut în această perioadă a anului și de aceste temperaturi extreme nu scapă nici România. Meteorologii ANM au anunțat că întreaga lună iulie va fi extrem de călduroasă, asta în timp ce în restul Europei incendiile de vegetație fac prăpăd.

30 iunie - 7 iulie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-vestice. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

7 - 14 iulie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

14 - 21 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

21 - 28 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Pompierii au luptat luni împotriva incendiilor din Turcia și Franța, iar peste 50.000 de persoane au fost evacuate în urma valului de căldură care a lovit Europa la începutul verii, scrie Reuters. Au fost emise alerte de sănătate în Franța, Spania, Italia, Portugalia și Germania. Chiar și Țările de Jos, obișnuite cu un climat mai blând, au emis o avertizare privind temperaturile ridicate din zilele următoare, asociate cu umiditate ridicată.

„O mare parte din Europa de Vest se confruntă cu căldură extremă și valuri de căldură care sunt observate în mod normal în iulie sau august, nu în iunie", a declarat Samantha Burgess, responsabilă strategică pentru climă la Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al UE. Temperaturile au fost în unele locuri cu 5-10 grade Celsius mai ridicate decât ar fi trebuit să fie în această perioadă a anului, a spus ea.

În Turcia, incendiile au continuat să facă ravagii pentru a doua zi consecutiv în provincia vestică Izmir, alimentate de vânturi puternice, a declarat ministrul silviculturii, Ibrahim Yumakli. Peste 50.000 de persoane au fost evacuate din cinci regiuni, dintre care peste 42.000 din Izmir, a declarat autoritatea turcă de gestionare a situațiilor de urgență AFAD. Regiunile de coastă ale Turciei au fost devastate în ultimii ani de incendii, pe măsură ce verile au devenit mai calde și mai uscate, ceea ce, potrivit oamenilor de știință, este rezultatul schimbărilor climatice provocate de om.

În Franța, unde se așteaptă ca temperaturile să atingă valori maxime marți și miercuri, duminică au izbucnit incendii în departamentul Aude din sud-vestul țării, unde temperaturile au depășit 40 de grade Celsius, arzând 400 de hectare și forțând evacuarea unui camping și a unei abații, au declarat autoritățile. Incendiile au fost ținute sub control, dar nu au fost încă stinse, au declarat luni autoritățile. Serviciul meteorologic Meteo France a emis o alertă de caniculă de nivel portocaliu pentru 84 din cele 101 departamente ale țării, de luni până la mijlocul săptămânii.