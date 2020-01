Actriţa Annabella Sciorra a povestit la proces cum a fost violată de Harvey Weinstein

Actriţa americană Annabella Sciorra a depus mărturie joi în procesul mogulului de la Hollywood, Harvey Weinstein, povestind că a fost atacată şi violată de acesta, în urmă cu 25 de ani, în locuinţa ei, relatează BBC, preluat de Mediafax. Producătorul neagă toate acuzaţiile aduse.

Cunoscută pentru rolul din serialul The Sopranos, Annabella Sciorra a povestit că Harvey Weinstein a intrat peste ea cu forţa în casă şi a violat-o. "Am încercat să-l împing de pe mine. L-am lovit cu mâinile şi picioarele" a relatat actriţa de 59 de ani, în faţa unui juriu din New York.

Harvey Weinstein respinge toate acuzaţiile, printre care viol şi agresiune sexuală. Dacă va fi găsit vinovat riscă închisoare pe viaţă, notează BBC.

Presupusul viol asupra Annabellei Sciorra ar fi avut loc cu prea mult timp în urmă pentru a fi judecat sub legea statului New York. Cu toate acestea procurorii vor să folosească mărturia ei pentru a demonstra că producătorul de 67 de ani este un prădător sexual.

Procurorii trebuie să dovedească faptul că Weinstein a comis abuzuri sexuale grave contra a cel puţin 2 persoane. Mogulul căzut în dizgraţie la Hollywood este acuzat că a violat o femeie, Jessica Mann, într-un hotel din New York în 2013 şi a întreţinut relaţii sexuale forţate cu o alta, Mimi Haleyi, în 2006. Echipa sa de avocaţi susţine că actele sexuale au fost consensuale, ba chiar cu una dintre femei a avut o relaţie de iubire.

Potrivit mărturiei oferite de Sciorra, aceasta a luat cina cu Weinstein în iarna lui 1993-1994. Mogulul, unul dintre cei mai premiaţi şi apreciaţi producători hollywoodieni, a condus-o acasă, apoi s-a întors în apartamentul ei, a intrat cu forţa, a dus-o în dormitor şi a violat-o. „S-a urcat pe mine şi m-a violat. În timpul actului, am opus rezistenţă, dar nu am putut să mă lupt cu el pentru că mi-a imobilizat mâinile" a povestit actriţa la tribunal, cu lacrimi în ochi.

Potrivit ei, Weinstein a abuzat-o în continuare, performând un act sexual oral asupra ei, şi spunându-i: „Asta e pentru tine." Când l-a confruntat pe producător, la câteva săptămâni după fapta relatată, Weinstein a devenit ameninţător şi i-a transmis: „Asta rămâne între noi".

„Mi-a fost frică" a povestit actriţa care a relatat şi un alt episod de hărţuire. La Festivalul de Film de la Cannes din 1997, Weinstein a venit la ușa camerei ei de hotel cu o sticlă de ulei de bebeluş şi o casetă de film. În cele din urmă Weinstein a plecat susţine actriţa. Întrebată de un procuror de ce nu a chemat poliţia, Sciorra s-a apărat spunând că a fost confuză şi că atacul a traumatizat-o. A mai spus că în urma violului a început să bea alcool şi să se taie.

Weinstein este acuzat de agresiuni sexuale diverse de peste 80 de femei, acuzaţii care au dat naştere campaniei mondiale #MeToo. Puţine dintre plângerile depuse s-au concretizat în acuzaţii penale. Procesul lui Weinstein va fi finalizat în martie.