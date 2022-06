Adio, dietelor! Pastila-minune care te slăbește doar stând pe canapea

Doi cercetători spun că au descoperit un leac împotriva obezității care, pe lângă reducerea poftei de mâncare și a senzației de foame, ar putea să ajute la menținerea în formă fără să fie nevoie de exerciții fizice.

Leacul pentru grași se numește Lac-Phe și este de fapt o moleculă care ar putea lupta împotriva obezității prin reducerea aportului de alimente și senzația de foame, se arată într-un articol publicat în ilmessaggero.it. Mai mult, conform celor care au descoperit această moleculă s-ar putea să nu mai ai nevoie să mergi la sală. Nu este o glumă, este totul adevărat, spun doi cercetători de la cele mai prestigioase universități din SUA.

„S-a demonstrat că exercițiile fizice pot ajuta la pierderea în greutate - spune Yong Xu, unul dintre conducătorii de lucrări - prin înțelegerea mecanismului prin care activitatea fizică declanșează aceste beneficii, am putea ajuta mulți oameni să-și găsească forma rapid și fără efort excesiv". Din experimente, Lac-Phe reduce drastic aportul de alimente și obezitatea. Și, potrivit oamenilor de știință, ar putea înlocui și nevoia subiecților de a merge la sală.

Jonathan Long, coleg cu Young Xi, spune la rândul său că, "de exemplu, persoanele în vârstă sau fragile ar putea beneficia de pe urma unui medicament care ajută la combaterea osteoporozei, a bolilor de inimă și a unui număr de afecțiuni problematice". Rezultatele, publicate în jurnalul autorizat Nature, aruncă, de asemenea, o nouă lumină asupra legăturilor dintre exerciții fizice și sentimentul de foame.

„Suntem cu toții conștienți că exercițiile fizice sunt bune pentru sănătate. Este util pentru controlul greutății corporale și al glucozei", continuă Long, "Dar am vrut să aprofundăm conceptul mai în detaliu: am vrut să vedem dacă putem diseca exercițiul în ceea ce privește moleculele". Astfel, oamenii de știință au analizat plasma sanguină a șoarecilor după o alergare intensă pe bandă de alergare. De aici s-a identificat un aminoacid numit Lac-Phe, un sintetizat din lactat, un produs secundar asociat exercitiului intens, responsabil de senzatia de arsura in muschi, si din fenilalanina, un bloc de proteine.