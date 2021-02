Andi Vasluianu replica pentru Dragos Bucur: "De astazi o sa fie mai greu pentru mine pe strada, noroc ca port masca"

Actorul Andi Vasluianu a transmis pe Facebook o replica la mesajul lui Dragos Bucur, care a anuntat ca nu poarta masca si nu se vaccineaza. "De astazi o sa fie mai greu pentru mine pe strada, noroc ca port masca", a scris Andi Vasluianu pe Facebook. Mesajul sau a fost apreciat de mii de oameni si distribuit de zeci de persoane.

Dragos Bucur, vedeta emisiunii Visuri la cheie, a provocat o dezbatere pe Facebook dupa ce a anuntat ca nu poarta masca si nu se vaccineaza. "In cazul in care nu aveati pe cine sa injurati: nu ma vaccinez si nu port masca", este postarea controversata, de marti seara, a lui Dragos Bucur de pe Facebook, care a generat mii de comentarii din partea internautilor.

Prezentatorul de la Visuri la cheie a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 in septembrie 2020. Bucur le spune celor care il "injura" si il "ataca" sa se gandeasca la faptul ca "in curand s-ar putea sa fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o parere".

Actorul afirma ca nu incurajeaza pe nimeni sa nu poarte masca, dar sustine ca nu este "de acord cu aceasta ordonanta militara si consider ca traiesc intr-o societate in care inca am voie sa nu fiu de acord cu guvernul si cu deciziile lui si sa imi exprim public acest dezacord". Vedeta Pro TV mai sustine ca stie sigur "ca mai sunt oameni care gandesc ca mine, dar fie le este teama sa se exprime public, fie prefera sa stea departe de online".