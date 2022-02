Andreea Marin spune adevărul despre depresie: "Nu e o joacă!"

Nu este prima dată când "zâna Surprizelor" discută cu cărțile pe față despre acest subiect. Mereu a dat senzația că nu este ceva tabu, își asumă și face dezvăluiri despre momentul crunt cu care s-a confruntat în timpul căsniciei cu Ștefan Bănică Junior.

„Depresia nu vine din cer. Aveam niște probleme de suflet, dar nu motivau ceea ce înseamnă o boală. Da, depresia este o boală și felul în care se manifestă nu este deloc plăcut. Nu poți să ai o stare bună zi de zi, mult timp. Nu poți să mai dormi bine, și știi bine ce face lipsa de somn. Eram nefericită. O continuă nefericire. Singura mea fericire autentică era copilul, atunci când era în brațele mele", a mărturisit Andreea Marin în podcastul lui Mihai Morar. De altfel, Andreea a și recunoscut la un moment dat că au bântuit-o cele mai negre gânduri. Deși avea tot ceea ce și-ar putea dori un om, nu mai voia efectiv să trăiască.

„Am aflat că da, am depresie, că nu e o rușine să ai o boală, că nu e o vină, că nu e o etichetă. Atunci când te duci la un psiholog sau la un psihiatru nu trebuie să ți se pună eticheta de nebun sau lunatec, sau mai știu eu ce (..) Sufletește nu eram bine. Nu eram bine în viața mea personală, pe toate direcțiile. E o lipsă de experiență, dar înveți greșind", a mai spus ea. „La momentul acela nu se vorbea despre depresie așa cum se face astăzi. Eu am vorbit deschis, am făcut și o campanie națională despre depresie, astfel încât oamenii să știe că pot trece prin asta. Am văzut oameni destoinici, oameni ce păreau cu picioarele pe pământ, care și-au luat viața în urma depresiei. Deci nu e o joacă!", a fost semnalul de alarmă tras de vedetă.