Antonia si-a "arătat cracii" intr-o ipostază extrem de provocatoare! Fotografia in toata splendoarea ei e considerata "cea mai sexy pe anul asta"

Cantareata Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, dar si una dintre cele mai admirate femei, multa lume considerand-o printre primele cele mai frumoase 5 vedete din tară.

In varsta de 31 de ani, ea are o forma fizica de invidiat, un corp la care "multi barbati ofteaza". Intre alte calitati, Antonia este posesoarea unor picioare lungi, sculptate la sala. Intr-una dintre ultimele sale postari, iubita lui Alex Velea a adoptat o pozitie atipica, ridicata pe varfuri si imbracata extrem de provocator, lasand sa i se vada picioarele, care par extrem de lungi. Fotografia a fost remarcata imediat de multi dintre cei 2,6 milioane de fani pe care Antonia ii are pe Instagram, care i-au trimis aprecieri, unii din comentatori apreciind ca și-a "arătat cracii" intr-un mod "de-a dreptul admirativ", altii au afirmat ca fotografia este "cea mai sexy pe anul asta".