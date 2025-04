Apar noi informații în dosarul în care Jean-Claude Van Damme e acuzat că s-a culcat cu românce traficate. Declarațiile făcute de una dintre victime

Jean-Claude Van Damme a fost acuzat că ar fi făcut sex cu cinci românce traficate de rețeaua lui Morel Boleal la o petrecere la care a participat la Cannes. Vedeta de la Hollywood ar putea să fie investigată și în România după plângerea penală făcută pe 2 aprilie.

The Sun a publicat noi declarații făcute de una dintre fete. Deocamdată nu a fost dezvăluită identitate victimelor și nici locația acestora. Una dintre fete a povestit că unul dintre organizatorii evenimentului a luat cinci fete din echipa Fashion TV și le-a trimis la Van Damme: „Când am ajuns acolo, ne-am dat seama că nu participam la un eveniment de festival de film, ci mai degrabă la lansarea unui serial TV cu Jean-Claude Van Damme în rol principal, care a avut loc într-o sală de evenimente a unui hotel", a spus una dintre fete, potrivit The Sun.

Presa din Marea Britanie scrie că nu se știe dacă actorul era la curent cu ce se întâmpla. „Domnul Van Damme nu dorește să comenteze sau să alimenteze acest zvon, care este la fel de absurd pe cât este de nefondat", a declarat agentul său, Patrick Goavec, pentru USA Today. Avocatul român Adrian Cuculis a depus plângerea, acesta reprezentând-o pe una dintre fete care ar fi fost traficată de Bolea la doar 15 ani.

„Practic, i-au fost oferite lui Van Damme... aceasta este acuzația, că Jean-Claude Van Damme a folosit serviciile uneia sau mai multor fete exploatate."„Erau acolo pentru a avea relații sexuale cu tipul ăsta... dacă Jean-Claude Van Damme s-a agățat de ele în club și au intrat și au avut relații sexuale cu șase persoane, e perfect în regulă. Dar dacă cineva vine la tine ținându-i mâna în mâna lui și îți spune „Bine, du-te cu el în cameră" asta înseamnă altceva. Este o depoziție care precizează foarte clar ce s-a întâmplat acolo și cine le-a oferit fetelor și care sunt termenii și condițiile", a declarat Cuculis pentru The Telegraph.

„Poliția ar fi lansat o anchetă asupra vedetei Bloodsport, ca parte a unei anchete mai ample privind presupusa rețea de trafic a lui Bolea.„Ancheta [poliției] a fost deja lansată de vineri. Am primit o notă de la parchet în care se spune că au contopit acest dosar cu dosarul deschis în cazul lui Morel Bolea și că desfășoară o anchetă cu privire la acuzațiile noastre", a mai spus avocatul, pentru sursa de mai sus.

Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT) din București a confirmat că a primit plângerea. Van Damme este acuzat că a folosit „serviciile unei persoane exploatate", în temeiul articolului 216 din Codul penal românesc. Morel Bolea a fost arestat în 2022 fiind acuzat că a exploatat fete, inclusiv minore, între 2000 și 2016.