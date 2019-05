Avem imagini de ultima ora cu iubitul lui Brigitte. I-a esuat implantul de par lui Pastrama!

Lovitura crunta pentru Florin Pastrama! I-a esuat implantul de par. Barbatul a primit, totusi, asigurari din partea medicului ca situatia se va rezolva in viitorul apropiat.

De cand a devenit, oficial, iubitul lui Brigitte Nastase, Florin Pastrama a inceput sa puna mare pret pe aspectul fizic. In urma cu aproximativ trei saptamani, musculosul de la "Ferma" a hotarat ca e momentul pentru o imbunatatire a look-ului. Asa ca a apelat la ajutorul medicului estetician pentru un implant de par. Din pacate pentru barbat, interventia chirugicala nu a fost una de succes. Cel putin in prima faza. Avem si dovada in acest sens.

Dupa ce a iesit din autoturism, s-a putut observa clar ca implantul de par a esuat! Florin Pastrama, insa, nu dispera. A fost asigurat de renumitul medic estetician din Bucuresti la care a apelat ca problema se va rezolva in viitorul apropiat. Iubitul lui Brigitte Nastase a inteles situatia si, in prezent, numara zilele pana cand va avea o podoaba capilara de invidiat.

Brigitte Nastase si Florin Pastrama s-au indragostit in timpul filmarilor emisiunii "Ferma" si au decis sa aiba o relatie impreuna. Dupa un timp, ei si-au jurat credinta intr-o biserica din Valiug, din judetul Caras Severin, acolo unde s-a filmat show-ul difuzat la Pro TV. Logodna lor a avut loc dupa ce sora Claudiei Pavel, Paula, a fost eliminata din competitie, mai exact la sfarsitul lunii februarie.