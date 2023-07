Calcul matemetic - Care este vârsta ideală pentru căsătorie potrivit oamenilor de știință

Care este vârsta ideală pentru căsătorie, potrivit experților. Știința este aici pentru a salva ziua sau cel puțin pentru a te ajuta să iei niște decizii cruciale în viață.

Femeilor li se spune constant că ovulele lor au o dată de expirare și că toți bărbații „buni" vor dispărea dacă așteaptă prea mult să găsească unul. Lucrând împreună pentru a găsi cea mai bună vârstă pentru căsătorie, matematica și știința au venit cu regula „37 la sută". Conform acestui algoritm, cea mai bună vârstă pentru a face pasul cel mare este 26 de ani.

Acum, nu mai trebuie să te chinui, întrebându-te dacă este acum sau niciodată. A te căsători la 26 de ani este aparent momentul ideal. Numărul provine de la Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, care a fost scris de jurnalistul Brian Christian și omul de știință cognitiv Tom Griffiths. Potrivit cărții lor, oamenii iau cele mai bune decizii după ce au analizat 37% dintre opțiuni.

Ei folosesc exemplul de selecție al solicitanților. Susțin că, după ce au analizat 37% dintre persoanele care au aplicat, ar fi logic să alegi un candidat calificat fără a căuta mai departe. Autorii studiului spun că tocmai în acest moment evaluatorii solicitanților au suficiente informații pentru a face o alegere bună, dar nu prea mult astfel încât să se împovăreze cu o analiză minuțioasă.

Ei mai susțin că această regulă funcționează pentru alegerea unui partener. Intervalul în care oamenii caută de obicei dragostea este între 18-40 de ani. După aceasta, calitatea opțiunilor începe să scadă. Cu toate acestea, mulți experți par să fie de acord că sfârșitul anilor 20 este momentul ideal pentru căsătorie. Psihologul Wyatt Fisher spune că motivul pentru care această perioadă din viața ta este atât de ideală pentru a te căsători este că ești în punctul în care ți-ai terminat deja educația și ai început o carieră.

Asistenta socială Kelsey Torgerson spune că este crucial să aștepți cel puțin până când creierul uman este complet dezvoltat pentru a găsi un partener de viață. Acest lucru nu se întâmplă până la vârsta de 25 de ani.

Ea spune: „Cred că cel mai bine este să așteptați până la acest moment. De asemenea, este important să experimentați factori de stres cu partenerul. Așa că, dacă ai o iubită de liceu, ar trebui să vezi cum vă descurcați la facultate, la distanță lungă. E bine să vedeți ce se întâmplă dacă studiați în străinătate sau aveți două locuri de muncă. Vrei să știi că ai la dispoziție strategiile de gestionare a conflictelor pentru o căsnicie sănătoasă și de succes."

După cum explică ea, „În experiența mea clinică, am descoperit că cea mai bună vârstă pentru a se căsători pentru femei este 28 de ani. La 28 de ani, viitoarele mele mirese manifestă conștiință de sine și încredere în alegerea unui partener. Majoritatea tinerilor de 28 de ani au avut timp să exploreze cu succes cine sunt la nivel personal și profesional. Să descopere calitățile pe care le doresc cel mai mult la un partener de viață. Să învețe din greșelile pe care le-au făcut în relațiile anterioare".

Pentru bărbați, Cullins crede că numărul magic este 32. „Așteptarea până la vârsta de 32 de ani le oferă bărbaților ocazia de a se stabili într-o carieră. Și, eventual, de a urma avansarea profesională înainte de a se căsători. De asemenea, le oferă o oportunitate de a se dezvolta social și emoțional prin trăirea pe cont propriu și întâlnirile. Până la 32 de ani, mulți bărbați au petrecut suficient timp pe scena socială pentru a putea lua o decizie informată cu privire la intrarea în căsătorie. De asemenea, ei tind să aibă o perspectivă sobră despre a avea copii și rolul lor în co-parenting. Acest lucru aduce beneficii sănătății generale a relației."

Deși toată această chestiune pare destul de legitimă atunci când este susținută de știință și matematică, încă nu există o modalitate sigură de a cunoaște vârsta secretă pentru a avea o căsătorie de succes.