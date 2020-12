Care este semnificatia reală a "Ochiului Providentei"

O imagine aparent simpla, un ochi asezat intr-un triunghi, cunoscut si sub numele de "Ochiul Providentei" este unul dintre acele simboluri asociate cu francmasoneria si, de asemenea, legat de grupul secret de elita care ar fi incercat sa controleze afacerile globale, Illuminati.

BBC a explicat intr-un articol ce se ascunde, de fapt, in spatele acestui simbol. Ochiul Providentei este un paratrasnet pentru teoreticienii conspiratiei deoarece este foarte ascuns la vedere: nu numai ca apare pe nenumarate biserici si cladiri masonice din intreaga lume, ci si pe reversul bancnotei americane de un dolar, precum si Marele Sigiliu al Statelor Unite.

In realitate, este o alegere ciudata pentru un simbol al statului american. Ochiul lipsit de trup transmite puternic sentimentul unui Big Brother autoritar indiscret. In combinatie cu piramida de sub ea, avem embleme care sugereaza un cult vechi si ezoteric. Deci, care sunt originile Ochiului Providentei, de ce ne fascineaza atat de mult si de ce este conectat frecvent cu francmasonii si cu Iluminatii?

Initial Ochiul Providentei a fost un simbol crestin, iar primele exemple de utilizare a acestuia pot fi gasite in arta religioasa din perioada Renasterii care-l reprezentau pe Dumnezeu. A fost inventat ca un semn al vigilentei pline de compasiune a lui Dumnezeu asupra umanitatii.

Triunghiul a fost un simbol de lunga durata al Treimii crestine: a Tatalui, a Fiului si a Duhului Sfant. In secolele anterioare, Dumnezeu era descris cu un halou triunghiular. Razele de lumina care sunt adesea prezentate emanand din simbol sunt un semn preexistent al stralucirii lui Dumnezeu in iconografia crestina. Dumnezeu fusese infatisat in numeroase moduri criptice inainte, cum ar fi cu o singura mana care iesea dintr-un nor, dar nu ca un ochi.

Cand au aparut dictionarele de simboluri, accentul a fost pus pe simbolurile vizuale criptice, adesea extrem de complexe, in care privitorul este inscris ca participant la descifrare, precum si la construirea semnificatiilor din acestea.

Ca urmare, un motiv ca Ochiul Providentei este un simbol construit aproape special pentru a fi reinterpretat si poate chiar interpretat gresit. Si acest lucru s-a realizat cu adevarat la sfarsitul secolului al XVIII-lea. Trei exemple cheie din aceasta perioada demonstreaza o diversitate tot mai mare in simbolismul Ochiului Providentei.

In Franta postrevolutionara, Declaratia drepturilor omului si a cetateanului din 1789 a lui Jean-Jacques-Francois Le Barbier a inclus textul noii declaratii radicale cu Ochiul Providentei in varf. In acest caz, a devenit un instrument al ratiunii paternaliste care vegheaza asupra natiunii nou egalitare.

In Marea Britanie, in 1794, Jeremy Bentham l-a insarcinat pe arhitectul Willey Reveley sa-i proiecteze un logo pentru "Panopticon" - o noua inchisoare revolutionara care urmarea sa permita supravegherea continua a fiecarei celule. Proiectarea rezultata a inclus in mod proeminent Ochiul Providentei - un simbol al privirii neclintite a justitiei judiciare - inconjurat de cuvintele: "Mila", "Justitie" si "Vigilenta".

Cu cativa ani mai devreme, in 1782 a fost dezvaluit Marele Sigiliu al Statelor Unite ale Americii. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin si John Adams propusesera idei pentru proiectare, dar Charles Thomson, secretarul Congresului Continental, a venit cu piramida si Ochiul Providentei, printre celelalte elemente ale sigiliului, in colaborare cu un tanarul avocat si artist pe nume William Barton. Piramida neterminata a fost menita sa simbolizeze "forta si durata", cu 13 niveluri pentru a reprezenta cele 13 state originale ale Americii.

Ochiul Providentei - ca si celelalte doua exemple din aceeasi perioada in Marea Britanie si Franta - a fost un simbol conventional pentru supravegherea simpatica a lui Dumnezeu asupra acestei natiuni in devenire. In niciunul dintre aceste exemple, francmasoneria nu a fost implicata in alegerea simbolului.

Detaliile primilor ani ai grupului original, fondat in Bavaria in 1776 si desfiintat in 1787, sunt relativ obscure. De asemenea, nu stim cat de importante au fost simbolurile vizuale pentru ordinea initiala. Este adevarat ca Illuminati au fost inspirati de ideile din spatele francmasoneriei, care folosise sporadic Ochiul Providentei ca simbol al Arhitectului Suprem (Dumnezeu), urmand directia multor alte biserici de atunci.

Cu toate acestea, masonii nu au folosit pe larg simbolul Ochiului Providentei pana la sfarsitul secolului al XVIII-lea si nu inainte ca Bentham, Le Barbier, Thomson si Barton sa-l adopte in scopurile lor principale.

Si in epoca noastra moderna, Madonna, Jay-Z si Kanye West au fost acuzati ca folosesc iconografia Illuminati, inclusiv Ochiul Providentei. Dar, mai degraba decat orice legatura cu Illuminati, ceea ce are in comun fiecare artist muzical este un ochi discernamant pentru iconic (si poate pentru provocare) - atat in imagini cat si in melodie.

Folosirea repetata a Ochiului Providentei - si putem aplica acest lucru atat la Madonna si Jay-Z, cat la Bentham, Le Barbier, Thomson, Barton, francmasonii, artisti renascenti sau aproape orice alt individ sau grup - este dovada nu a unei conspiratii concertate, ci mai degraba a stralucirii sale durabile ca piesa de design de logo.