Care sunt tarifele lui Dorian Popa! Cât costă o postare pe Instagram și ce afacere i-a mai lansat lui Cheluțu

Ca mulți influenceri cunoscuți, și Dorian Popa are o listă de prețuri pentru firmele care vor asociere de imagine. Ținând cont de expunerea pe care o are, de comunitatea care îl urmărește și de rezultatele pe care le poate oferi, solistul se menține în topul celor mai bine plătiți influenceri.

Promovarea unui singur produs, prin postarea unei fotografii pe Instagram: 3.000-3500 de euro

Promovarea unui singur produs, prin postarea unui filmuleț pe Instagram: 4.500-5.500 de euro

Giveaway pe Instagram: 5000 - 10000 de euro

Un instastory de 15 secunde: 1500 de euro

Postare pe Facebook (promovare produs) - 1000 de euro

Postare pe Tik Tok, 2.000 - 3.000 de euro

Prezent la podcastul " Acasă la Cătălin Măruță", Dorian Popa a acceptat provocarea de a răspunde și aici întrebărilor la bustul gol. Artistul a făcut publică suma pe care o câștiga lunar pe pandemie din on-line. "Sunt shaorma cu de toate. Sunt actor, cântăreț și vlogger. Dar cel mai bine mă simt pe Youtube, acolo sunt în elementul meu. Îmi place și la concerte, le duc lipsa. Dar YouTube-ul e viața mea. Trebuie să cât mai natural, mai real. Câștig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10-15.000 de pe Instagram și în jur de 20-25.000 de euro de pe YouTube", a mărturisit Dorian.

Zilele trecute s-a anunțat că Dorian Popa & Cheluțu, cățelul cu o poveste dramatică, au lansat jocul "Înoată Cheluţu", alături de MediaPro Music & Universal Music România. Pentru utilizatorii români, jocul se numește "Înoată Cheluțu", iar pentru publicul internațional - "Frenchie The Swimmer". În joc le putem găsi ca personaje pe cei doi protagoniști, Dorian Popa și cățelul lui, Cheluțu. Tema aplicației este de tip "casual game - runner", cu controale ușoare, accesate prin "swipe up" și "țap". Aplicația dispune și de topuri online, bazate pe performanțele utilizatorilor. În plus, jocul va beneficia de update-uri în funcție de fiecare etapă din viața lui Cheluțu și / sau anotimp.