Caz unic in medicina: Trupul unei femei, fabrica de alcool!

O femeie de 61 de ani din Pennsylvania avea nevoie de un transplant de ficat, ea suferind de diabet si ciroza, insa ori de cate ori facea analizele, medicii ii spuneau ca a consumat alcool. Femeia nega de fiecare data, dar ele ieseau mereu pozitive.

De fiecare data a fost trimisa sa se trateze pentru dependenta de alcool. Medicii au devenit sceptici intr-un final si au cercetat-o amanuntit, descoperind ca, in mod neasteptat, microbii din vezica ei urinara transformau totul in alcool. E primul astfel de caz din istorie, arata Live Science. S-au mai intalnit cateva cazuri in care organismul unor pacienti fabrica alcool, dar in tractul gastrointestinal si numai carbohidratii erau astfel convertiti. In plus, acesti pacienti prezentau semne ca ar fi baut, erau intoxicati de alcool, acesta ajungand in sange. In cazul femeii asta nu se intampla, alcoolul fiind eliminat la toaleta. Fizic, femeia nu prezenta niciun simptom ca ar fi baut. Afectiunea femeii este atat de rara, incat nici macar nu are un nume, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Annals of Internal Medicine.