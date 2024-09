Celentano din Las Fierbinți a slăbit 23 de kilograme si se simte alt om. Cum a facut

Adrian Văncică (47 de ani) este un exemplu de ambiție și determinare, căci și-a propus să slăbească și a reușit să dea jos nu mai puțin de 23 de kilograme. Este cu totul alt om acum, iar transformarea nu poate fi trecută cu vederea. Nu mai arată deloc la fel ca înainte, spre surprinderea fanilor și a apropiaților.

Mulți și-au imaginat, cu groază, că Celentano din Las Fierbinti este bolnav, în momentul în care l-au văzut în spațiul public mult mai slab. Acesta nu a dat de înțeles că ar avea vreo boală care l-a împins către o asemenea schimbare, ci doar a spus că a fost o dorință personală, pentru a-și proteja sănătatea.

Actorul din „Las Fierbinți" a vorbit deschis despre noua sa viață și a povestit câte schimbări a făcut pentru a se simți mai bine în pielea sa. Acesta nu a renunțat doar la mâncărurile nesănătoase, ci și la anturajul care nu îi aducea niciun fel de beneficiu în plan personal. Și-a triat prietenii și este mult mai responsabil din multe puncte de vedere. Acum are o rutină sănătoasă, care îi permite să-și mențină noua greutate.

„Am schimbat tot, de la ce mănânci, ce bei, cu cine stai, la ce oră te culci, la ce oră mănânci, tot. Te vedeai de multe ori cu prieteni și te vedeai și mai desfăceai o sticlă de vin și după aia încă una și încă una, și după aia zic: Dacă noi nu mai bem, mai avem ce discuta? Cu unii da, cu unii nu și cu ăia cu care nu mai aveam ce discuta, nu m-am mai văzut și cu ăia cu care am mai avut ce discuta, ei sunt pe vin și eu pe apă. Funcționează foarte bine.", a spus el.

Adrian Văncică a slăbit după ce a renunțat la mâncatul peste măsură și la plăcerile culinare vinovate. Nu i-a fost teamă să dezvăluie care a fost cea mai mare provocare în lupta cu surplusul de kilograme! A recunoscut în fața întregii țări că i-a fost greu să taie dulciurile din alimentație. Acum nu mai bea nici alcool, pe care îl consuma destul de des înainte, asemeni personajului său din serialul de comedie.

„E foarte clar, când e de slăbit, frigiderul e dușmanul numărul 1, acolo trebuie umblat, poți să faci tu ce sală vrei, ce mușchi vrei, să alergi tu pe munți de nebuni, dacă nu închizi frigiderul. La dulciuri mi-a fost greu să renunț, mâncam o tavă de tiramisu o dată. Mie îmi place mâncarea, acum, când îți povestesc, mie îmi plouă în gură. (...) Eu în continuare duc această luptă, nu îmi e ușor! (...) Când mi-a intrat mie în cap că e momentul să schimb ceva în viața mea, zero (n.r. a renunțat la alcool), când zic zero, nici să miroși, zero, zero.", a mai povestit actorul.