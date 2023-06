CNN păcălit de "Vulpe": Denise Rifai e râvnită de cei de la Fox News pentru deschiderea televiziunii din România!

De o perioada de vreme, emisari ai Fox News - celebra televiziune americana ce l-a avut pana de curand vedetă pe Tucker Carlson, al carei proprietar e Rupert Murdoch, multi miliardar nonagenar ce a fost la randu-i in atentia publicului dupa o casatorie (de pomină) ratata pe ultima suta de metri - au testat piata media din România pentru un parteneriat cu o statie locală.

Intrarea CNN in România prin "brelocul" Antena 3, dar si aparitia mai discretei Euronews Romania TV, au facut ca si Fox News să vada aici o oportunitate de piata media, cu atat mai mult cu cat din punct de vedere al unui potential eveniment de lansare ce poate fi mai optim decat anul 2024 cand la noi vor fi grupate toate alegerile electorale: prezidentiale, europarlamentare, parlamentare si locale?!

Oamenii lui Murdoch s-au "invartit" prin mai multe trusturi, pe la Romania TV, pe la Prima TV, ba chiar si pe la Antenele lui Voiculescu (din ce am dedus, Star ar fi avut o propunere concreta), au lasat mesaje "second hand" până si la Metropola lui Pandele/Firea, sau la B1tv, reale sau fake - prin diversi interpusi ce anuntat ca sunt in contact cu americanii -, dupa care au trecut la "tatonari" cu vedetele locale mass-media.

Am fost informati din cateva surse că, până la urmă, s-ar fi decis sa faca de la zero o statie sub titulatura Fox News Romania, dupa ce au aflat ca din 2024 - dacă sunt "cuminti" si isi fac norma la jocuri video din Razboiul cu Ucraina - celor de la Antena 3-CNN li se va schimba titulatura in CNN Romania.

In acest context, am aflat, americanii de la "Vulpe" s-au oprit asupra Denisei Rifai, cunoscuta vedeta a Kanal D, care sa devina emblema noului post, discutiile in acest sens fiind destul de avansate. Am contatctat-o pe Denise Rifai, dar nu am putut afla prea multe oficial. "Eu sunt in continuare sub contract cu Kanal D si toate declaratiile pe care le pot face, le pot face prin PR ul Kanal D. Nu pot comenta in niciun fel toate aceste informatii.", ne-a raspuns frumoasa moderatoare râvnita de Fox.

Daca se va materializa propunerea, Denise Rifai ar fi a doua vedeta de la Realitatea care ar coordona o televiziune de marcă, dupa ce Andra Miron a preluat Euronews Romania, semn ca fostul patron Cozmin Gușă are "mână bună"!