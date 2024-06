Cum au reacționat artiștii de la Coldplay la huiduielile de pe Arena Națională: „Au fost șocați. După, au stat ore în șir discutând"

Aproximativ o treime din Arena Națională, stadionul cu o capacitate de de 50.000 de oameni din București, l-a huiduit copios pe tânărul cântăreț Babasha când acesta a început să cânte. Chiar dacă a fost vizil afectat de reacția publicului, Chris Martin l-a îmbrățisat pe român și a continuat showul.

Chris a fost mai puțin interactiv cu publicul după eveniment, iar starea de șoc s-a extins la cei din trupă și la echipa lor. Coldplay a avut, inițial, un singur concert planificat la București în cadrul turneului global Music of the Spheres World Tour: pe 12 iunie. Datorită cererii imense s-a mai organizat, sold out, încă un concert, pe 13 iunie. Organizatorii evenimentului de la Emagic și Live Nation nu au răspuns apelurilor venite de la jurnaliști, care au încercat să afle ce surprize mai sunt pregătite și pentru seara aceasta, când se așteaptă, din nou, peste 50.000 de oameni.

"Aseară, la primul concert, Chris și colegii săi au fost șocați. Au auzit imediat fluierăturile violente ale unei părți a publicului contra băiatului invitat de Chris Martin pe scenă, și care a cântat o manea. S-au întrebat ce se întâmplă. Ei au continuat profi concertul, dar au fost afectați. După, au stat ore în șir discutând despre ce e de făcut", a explicat unul dintre oamenii din echipa de organizare, sub condiția anonimatului. Babasha a participat, alături de mai mulți artiști români, la Hotelul Marmorosch, din Bucureștiul Vechi, la o întâlnire alături de cei de la Coldplay.

Turneul lui Coldplay reprezintă, potrivit presei internaționale, unul dintre cele mai puternice reprezentații ale muzicii de azi. Fanii din toată lumea apreciază Music of the Spheres datorită forței artistice și prestigiului trupei britanice, dar și grației scenografiei și a mijloacele tehnice puse la dispoziție. Coldplay s-a obșinut să promoveze toleranța, protejarea comunităților defavorizate și a planetei. De altfel, o parte a încasărilor din bilete va fi distribuită către minoritățile care au nevoie de sprijin. „Dar pe Stadionul Național șocul lui Chris a fost de altă natură", a explicat cineva din organizare.

O mare parte a publicului a fluierat un tânăr artist român, care cânta manele, o muzică contestată de o parte a societății, îndrăgită de altă parte. I s-au strigat tânărului chiar și fraze rasiste și i s-a spus să coboare de pe scenă, au relatat mai mulți martori oculari. După concert, cei de la Coldplay au încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo. „Am fost acolo, dar nu am vorbit cu Chris Martin. Însă l-am văzut vizibil cătrănit. Sigur, era și obosit, era un mix, dar era cătrănit", a spus regizorul Tudor Giurgiu, unul dintre cei prezenți și la concert și la întâlnirea de la hotel. „Mi s-a părut hiper exagerat ce s-a întâmplat. Una e să nu-ți placă muzica, chiar să fluieri, OK. Altceva e să strigi: Dă-te jos, ți..., cum mi s-a povestit că s-a strigat, chiar de lângă scenă", a confirmat și regizorul.