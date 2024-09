În pelicula comunistă „Buletin de București" din 1982, a fost observat un detaliu neașteptat: un personaj ține în mână o sacoșă cu sigla Carrefour, celebrul brand francez de hypermarketuri. Această apariție a stârnit un val de speculații, dat fiind că lanțul nu era prezent în România în acea perioadă.

Dacă ne gândim la contextul istoric al epocii respective, această imagine a generat o serie de întrebări legate de posibilele călătorii în timp și de autenticitatea detaliilor din film. Într-un interviu acordat emisiunii „Interviul zilei" difuzată de DC News și DC News TV, jurnalistul Val Vâlcu și actorul Mircea Diaconu au discutat despre această descoperire și au încercat să dezvăluie misterul din spatele sacoșei „neobișnuite".

„Astăzi, în Buletin de București, găsește telespectatorul... o sacoșă de la Carrefour... în anul 1982. Cum privim aceste lucruri - e o călătorie în timp?" a întrebat Val Vâlcu, provocându-l pe Mircea Diaconu să comenteze situația.

Actorul Mircea Diaconu, cunoscut publicului pentru rolurile sale în cinematografie și teatrul românesc, a explicat că a văzut filmul de mai multe ori și că sacoșa cu sigla Carrefour nu i-a sărit niciodată în ochi până acum. „Mă miră discuția asta. Am văzut și eu filmul, dar nu am observat niciodată punga asta. Dacă cineva a observat-o acum, poate că a fost un accident de vizionare", a spus Diaconu.

Jurnalistul Val Vâlcu a sugerat că apariția sacoșei ar putea fi rezultatul unei coincidențe sau a unui accident tehnic. „Mă gândesc că s-a întâmplat o coincidență - cineva a pus stop-cadru, și poate că dispozitivul a rămas pe imaginea respectivă din întâmplare", a speculat acesta.

Mircea Diaconu a adăugat că, având în vedere contextul, nu este deloc surprinzător să găsești obiecte din afară în România acelor vremuri, dar nu crede că sacoșa Carrefour a fost plasată cu intenție în scenă. „Nu era expusă în mod intenționat sau intrată în scenariu în dramaturgie. Nu, în niciun caz. Trecea și ea pe acolo", a explicat actorul.

Pe vremea regimului comunist, multe produse occidentale erau greu accesibile și de multe ori acestea intrau în țară prin canale neoficiale. Diaconu a subliniat că pungi cu branding occidental erau rare dar aveau o valoare semnificativă. „Pungile occidentale aveau valoarea lor. Existau shop-uri unde găseai produse din străinătate și pungi de la diverse branduri. Deci pungile intrau totuși, într-un fel, în țară", a explicat el.

Actorul a menționat că pungi cu logo-uri de la branduri internaționale erau adesea folosite ca obiecte de schimb sau cadouri, în special în contextul călătoriilor internaționale ale unor persoane influente sau cu acces special. „Pentru că era greu să găsești astfel de obiecte, ele aveau o valoare simbolică", a adăugat Diaconu.

„O sacoșă cu sigla Carrefour din anii '80 e, fără îndoială, un detaliu surprinzător", a conchis Val Vâlcu. „Dar, dacă ne gândim la contextul în care au fost realizate filmele, e posibil să fi fost un element de decor ce nu a fost observat la vremea respectivă".

În final, Diaconu a recunoscut că era posibil ca sacoșa să nu fi fost observată de echipa de producție din cauza „contextului și a modului în care erau realizate filmele". El a reafirmat că, în acea perioadă, astfel de obiecte aveau o importanță diferită și erau apreciate pentru raritatea lor.

Firma carrefour a fost infiintata in 1959 si avea deja in 1982 sigla consacrata, cea pe care o are si astazi, conform istoricului de pe siteul companiei. Asadar nu este vorba despre o calatorie in timp, cum se speculeaza ci despre un trecator ocazional prin cadrul filmat atunci si care avea din strainatate o punga cu sigla firmei.