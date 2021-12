Cum l-a găsit poliția pe ucigașul filantroapei Jackie Avant. Bărbatul a împușcat-o în casa ei după ce a intrat peste femeie și soț!

Un bărbat a fost arestat în legătură cu moartea filantroapei Jackie Avant, care a fost împuşcată în casa ei din Beverly Hills, a anunţat poliţia.

Aariel Maynor, în vârstă de 29 de ani, este suspectat că a împuşcat-o mortal pe Avant după ce a intrat în noaptea de marţi spre miercuri în casa ei şi a soţului ei, antreprenorul Clarence Avant, unul dintre cei mai importanţi directori din industria muzicală. Poliţia a spus joi seară, potrivit Variety, că Maynor a fost reţinut după ce s-a împuşcat în picior în timpul comiterii unei spargeri în Hollywood Hills, la aproximativ o oră după ce Avant a fost împuşcată în cartierul Trousdale Estates din Beverly Hills.

Mai multe camere de supraveghere au surprins imagini cu maşina lui Maynor părăsind Beverly Hills după atac. Alertaţi în jurul orei 03:30, în Hollywood Hills, după ce a fost auzit un foc de armă în spatele unei case, poliţiştii l-au găsit pe Maynor, care se împuşcase accidental în picior în timp ce, aparent, sustrăgea diverse obiecte din imobilul respectiv. El a fost arestat de LAPD şi rămâne în custodie. Poliţia crede că este singurul suspect implicat în atac. Bărbatul are antecedente penale şi era eliberat condiţionat. El nu a fost încă interogat, din cauza rănii suferite.

Jacqueline Avant, în vârstă de 81 de ani, era mama lui Nicole Avant, soţia lui Ted Sarandos, CCO şi co-CEO Netflix. Un purtător de cuvânt al Netflix a confirmat că Clarence Avant nu a fost rănit. Clarence Avant, în vârstă de 90 de ani, cunoscut drept „Godfather of Black Music", este negociator şi director premiat cu Grammy, a fost mentor şi a ajutat la lansarea carierei multor artişti în muzică şi divertisment, inclusiv Little Willie John, Bill Withers, Michael Jackson, Jimmy Jam, Terry Lewis, L.A. Reid şi Babyface.

Manager, director de casă de discuri, organizator de concerte şi producător de evenimente, el a creat primul post de radio deţinut de un afro-american în Los Angeles, în anii 1970, şi a pus bazele Sussex Records în 1969 şi Tabu Records în 1976, înainte de a deveni preşedinte al Motown Records, în 1993. Viaţa lui şi moştenirea lui sunt prezentate în documentarul „The Black Godfather" (2019, Netflix), produs de fiica lui, Nicole. Printre naratori se numără Barack Obama, Bill Clinton şi Snoop Dogg.

În luna mai, a fost anunţat că va primi Ahmet Ertegun Award din partea Rock and Roll Hall of Fame. Căsătoriţi în 1967, Jackie şi Clarence au avut doi copii, fostul ambasador SUA în Bahamas, Nicole, în vârstă de 53 de ani, şi Alexander Du Bois Avant, în vârstă de 50. Jacqueline, fost model, a fost preşedintă a Neighbors of Watts, grup de sprijin pentru South Central Community Child Care Center şi preşedintă a NOW. Ea a fost şi membru în consiliul directorilor al International Student Center la UCLA.

După aflarea veştii decesului ei, personalităţi ca Tyler Perry, Quincy Jones, Viola Davis, Magic Johnson şi alte figuri de la Hollywood i-au adus omagii. Fostul preşedinte american, Bill Clinton, a numit-o „o femeie minunată, un partener grozav pentru Clarence şi mamă a lui Alex şi Nicole, un cetăţean activ şi o bună prietenă a lui Hilary şi mie de 30 de ani".