Cum te-ajută murăturile să slăbești: Dieta prin care dai jos 5 kg în 7 zile!

Mancand varza murata, castraveti murati sau gogonele poti pierde rapid in greutate. In plus, acestea sunt extrem de sanatoase, continand multiple vitamine si minerale necesare organismului.

In plus, un alt avantaj al muraturilor consta in faptul ca au putine calorii. 140 de grame de castraveti murati contin doar 17 calorii, iar 200g de varza murata au doar 25 de calorii. In plus, o gogonea murata, medie, are 25 de calorii.

In plus, muraturile sunt benefice florei intestinale, acestea fiind adevarate probiotice naturale pentru organism. Prin urmare, ajuta la buna functionare a organismului si la eliminarea toxinelor din corp.

Tocmai de aceea, muraturile sunt perfecte pentru a te ajuta sa slabesti. Iata cum poti slabi 5 kilograme in 7 zile cu ajutorul muraturilor.

Pentru a slabi 5 kilograme in 7 zile cu ajutorul muraturilor trebuie sa prepari o salata din muraturi care sa contina: 200 g varza murata, 5 castraveciori murati, 4 gogonele si un pepenas murat. De taie dupa preferinte ingredientele si se amesteca cu o lingura de ulei. Nu adauga sare, deoarece muraturile au destula sare.

Din salata rezultata se vor consuma cate 300 de grame la fiecare masa. Meniul este acelasi, zilnic.

Iata ce trebuie sa contina:

Mic Dejun: Doua oua fierte si salata de muraturi

Gustare: o portie de salata de muraturi

Pranz: 300 de grame de piept de pui la gratar si salata de muraruri

Gustare: o portie de salata de muraturi

Cina: Peste afumat si o portie de salata de muraturi

Gustare: cu doua ore inainte se culcare, 150g de salata de muraturi.

Pe parcursul dietei trebuie sa elimini cafeaua si orice alte lichide pe care le consumai in mod normal. Se va bea doar apa si, cel mult, un ceai neindulcit dimineata. Este necesar sa se bea cel putin 2,5 - 3 litri de apa pe zi.