Dani Mocanu dezvăluite că ANAF i-a luat 600.000 de dolari făcuți pe TikTok în Pandemie

ANAF nu a glumit când a spus că pune biciul pe influenceri! Manelistul Dani Mocanu și-a avertizat prietenii virtuali să își pună bine banii pe care îi fac pe internet pentru că el însuși a fost călcat de ANAF! Și nu pentru o sumă mică!

Inspectorii Antifraudă i-au confiscat suma de 600.000 de dolari, bani pe care Mocanu îi făcuse pe TikTok, când era în arest la domiciliu!

„După balaur, urmează puișorii", a avertizat Mocanu!

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni. Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare. S-au făcut bani.

Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari în aproximativ 9-10 luni. Atenție, nu stăteam non stop. Intram de regulă după ora 23:00", a mărturisit Dani Mocanu, în cadrul unui podcast.