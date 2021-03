Demi Lovato, afirmatii socante: "Mi-am pierdut virginitatea dupa un viol, filmam pentru Disney!"

Cantareata americana Demi Lovato (28 de ani) a dezvaluit intr-un documentar ca a fost victima unui viol in adolescenta, atunci fiind virgina, agresiune care s-a petrecut in timp ce filma pentru Disney Channel.

Ea a facut aceste precizari intr-un film documentar care a deschis marti Festivalul South By Southwest (SXSW). "Demi Lovato: Dancing with the Devil" este o docu-serie YouTube, care prezinta lupta sa contra dependentei de alcool si droguri din 2018. In acest serial de patru episoade, ea a povestit si detalii despre abuzurile sexuale a caror victima a fost, inclusiv in noaptea in care a suferit un atac de cord din cauza supradozei. "Stiu ca ce urmeaza sa spun va soca. Dar cand eram adolescenta am fost intr-o situatie similara, mi-am pierdut virginitatea in urma unui viol", a spus Demi Lovato.

In varsta de 28 de ani, Demi Lovato nu a spus numele agresorului sau, dar a precizat ca incidentul a avut loc pe cand era copil-vedeta al Disney. Ea isi aminteste ca a fost contransa dupa ce a fost alaturi de atacatorul ei "tot timpul" la filmari. Caracterizand incidentul ca "istoria mea #MeToo", ea a spus ca l-a denuntat pe agresor care insa nu a fost ingrijorat. Demi Lovato a devenit celebra cu filmul "Camp Rock" de la Disney Channel, filmat pe cand avea 15 ani. In documentar, in care apare si Elton John, magnatul muzicii Scooter Braun si actorul Will Ferrell, Demi Lovato admite ca nu a putut renunta la toate dependentele sale deodata si ca fumeaza ocazional cannabis si consuma alcool cu moderatie.