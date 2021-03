Dorian Popa câștigă lunar 40.000 de euro de pe YouTube și Instagram. Câinele lui a obținut contracte de 150.000 de euro!

Doar din vizualizări, fără contractele de publicitate, Dorian Popa câștigă cel puțin 20.000 de euro. La această sumă se adaugă și veniturile de pe Instagram, iar media lunară, dacă îi dăm crezare chiar artistului, este între 30.000 și 40.000 de euro de pe cele două rețele de socializare.

"De când a înflorit online-ul, o medie de 10-15.000. Sunt luni de 20-25.000, sunt luni de 5-10.000. Doar din Instagram. Din YouTube fac mai mult. O medie de 20-30.000 de euro pe lună, combinat cu Instagram zic că o medie ar fi de 30-40.000 de euro pe lună.", a spus cel mai bine plătit youtuber din România. La acest sume se adaugă banii câștigați pentru produsele cărora le face reclamă pe YouTube, reclamele în care joacă, emisiunile tv în care participă și concertele.

În plus, Dorian Popa, care a decis să îi adauge în cartea de identitate și prenumele de scenă "Hâtz", mai are o sursă de câștig: câinele său, Cheluțu, care are și o piesă, "a semnat", până acum, contracte de publictate în valoare de 150.000 de euro. "Mi-e frică să nu mi-l fure cineva, să nu păţesc ca Lady Gaga. Eu sunt bodyguardul lui. A câştigat 150.000 de euro până acum. Chelutzu e prinţul casei, are halat Versace.", a declarat Dorian Popa.