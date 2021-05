Fiica lui Gica Hagi a dat lovitura in actorie. Kira joaca alaturi de Michelle Obama intr-o productie Netflix

Actrita Kira Hagi (25 de ani), fiica fostului mare fotbalist roman Gheorghe Hagi, si-a anuntat prezenta intr-un serial de animatie in care are ocazia sa lucreze cu sotia unui fost presedinte al Statelor Unite.

E vorba despre o productie Netflix adresata in special copiilor, "Gofre si Mochi", in care Kira dubleaza vocea personajului Gofre. Interesant e faptul ca in serial este implicata si Michelle Obama, sotia fostului presedinte al SUA Barack Obama, care este si producator executiv al filmului.