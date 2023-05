Imagini virale pe internet cu Elon Musk care sărută femei robot FOTO

Elon Musk i-a surprins, din nou, pe internauți, după ce ar fi fost fotografiat sărutând femei robot. La scurt timp, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, însă au fost o dovadă clară că aparențele pot fi înșelătoare.

S-ar putea spune că Elon Musk și-a dezvoltat un nume atunci când vine vorba de comportamente ciudate: de la încercarea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei până la răspândirea conspirațiilor Covid, notează Daily Mail. Acum, el i-a lăsat uluiți pe internauți cu o serie de fotografii, în care sărută mai multe femei robot.

David Marven, CEO al unei companii de construcții, a distribuit imaginile online, întrebându-i pe oameni cine va fi viitoarea nevastă a fondatorului Tesla. „Elon Musk anunță viitoarea soție, cine este ea?", a scris Marven. Imaginile vin la scurt timp după ce au apărut filmări cu robotul umanoid Optimus al lui Musk - denumit „cringe" la lansarea sa, din septembrie 2022.

„Este primul robot care a fost special conceput cu inteligență artificială, cu personalitatea și caracteristicile femeii la care visează... care nu se găsește la nicio persoană normală, pentru că, desigur, nu există", a transmis David Marven, pe Twitter. El a continuat descriind modul în care „Catnilla" este un robot alimentat cu energie solară care nu are nevoie de încărcare și este „dotat cu mijloace senzoriale care o fac să se simtă tristă și fericită".

„Are o mentalitate echilibrată și interactivă... așa că o poate împărtăși dacă se află într-o criză, sentimentele pe care le trăiește sau de care are nevoie atunci când este expusă la orice factor de stres psihologic", a adăugat directorul companiei de construcții. Ulterior, el a dezvăluit că imaginile cu Elon Musk, catalogate ca fiind ciudate, au fost realizate, în realitate, folosind inteligența artificială.

Marven a ținut să clarifice și faptul că scopul postării sale a fost de a „clarifica pericolele AI". „Mai ales după ce Compania Tesla a lansat primul robot integrat „Optimus", a continuat el. Utilizatorii de Twitter au fost și mai șocați de cea din urmă veste. „Trailerul The Black Mirror tocmai a fost lansat", a scris cineva.

„Această postare clarifică unul dintre pericolele inteligenței artificiale - este folosită pentru a genera imagini ca acestea, pentru a păcăli oamenii să creadă că sunt reale", este un alt comentariu Săptămâna trecută, Tesla a lansat un clip cu cinci dintre roboții săi Optimus, sărind. Noile variante par să fi fost mult îmbunătățite, comparativ cu prototipul inițial, în valoare de 20.000 de dolari, care a fost criticată de experți. Roboții pot merge, pot ridica lucruri și pot îndeplini sarcini simple.

Elon Musk announces the future wife who is she?

It is the first robot that has been manufactured specifically designed with artificial intelligence with the personality and the characteristics of the female that he dreams of…which is not found in any normal person, because of… pic.twitter.com/a2JdpTfwef