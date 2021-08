Interviu de lockdown pandemic cu Roger Waters (Pink Floyd)

Chiar trebuie să îl prezint pe Roger Waters cititorilor mei? Cei născuți în anii 1970-80 cunosc cu toții numele "Pink Floyd" ca fiind unul dintre, dacă nu chiar CEL mai talentat grup din istoria muzicii pop/rock. În ceea ce-i privește pe cititorii noștri mai tineri, aceștia cel puțin vor fi auzit de albume precum "The Dark Side of the Moon" sau "The Wall". Apoi, mai sunt și lansările relativ mai recente ale lui Roger Waters, precum opera "Ca Ira" sau piesa de o frumusețe obsedantă și profund emoționantă "Amused to Death".



[O mică paranteză: Roger Waters a fost întotdeauna adevăratul geniu din spatele muzicii și versurilor Pink Floyd, acest lucru a fost valabil de la primul Saucerful of Secrets (1968) până la (bine numit) Final Cut (1983). Au existat multe controverse în legătură cu acest lucru, dar dați-mi voie să spun doar că am descoperit Saucerful of Secrets când aveam 11 ani (1974) și chiar și la acea vârstă fragedă mi-am dat seama rapid cine era cu adevărat "geniul ascuns" (așa îl consideram eu pe Waters atunci) din spatele trupei. Am cel mai mare respect pentru restul trupei Pink Floyd, și ei au fost foarte talentați, dar Roger Waters se află, după părerea mea nu foarte umilă, cu capul și umerii peste restul trupei. De fapt, pentru mine, Roger Waters este și a fost întotdeauna, "adevăratul Pink Floyd!".]



Primul cântec pop pe care l-am cântat vreodată la chitară a fost "Brain Damage". Aveam 12 ani pe atunci. De atunci, am cântat cam toate cântecele scrise vreodată de Waters. Mai târziu, am trecut la rock (în stilul Led Zep) și, mai târziu, la duete de chitară acustică de jazz, dar pe Walkman-ul meu (îți mai amintești de ele?), în camera mea și, mai târziu, în mașină, am avut întotdeauna o discografie completă a lui Roger Waters. Încă o mai am, acum pe smartphone-ul meu.



Desigur, Roger Waters nu este doar un compozitor cu adevărat imens de talentat, ci și versurile sale au avut un impact uriaș asupra mea. Nu vreau să discut aici chestiuni personale, dar să spunem doar că Roger Waters a pus în cuvinte sentimente pe care le nutream în adâncul meu. Când eram copil, iar mai târziu adult, m-am gândit întotdeauna că "indiferent ce se întâmplă, există UN BĂRBAT care nu numai că "înțelege", dar simte și ceea ce simt eu, adesea foarte adânc în interiorul meu: Muzica și versurile lui Roger Water m-au atins în momentele mele cele mai vulnerabile, disperate, înfricoșate, pline de angoasă și îndoială. Faptul că atât Roger, cât și eu ne-am pierdut foarte devreme tatăl și am fost crescuți de mamele noastre a contribuit probabil în mare măsură la a ne "acorda" pe aceeași frecvență similară, ca să spun așa. Faptul că ne-am născut într-o lume cu adevărat nebună în fază terminală (inclusiv în timpul Războiului Rece) cu siguranță a contribuit!



Nu în ultimul rând, dar nu în ultimul rând, am văzut cum Roger nu numai că a scris despre lumea noastră, ci și cum a intrat în lupta împotriva a ceea ce el numește "clasele noastre conducătoare" (are dreptate să folosească această categorie, aceasta este cu siguranță o luptă de clasă), luându-se chiar și cu cea mai puternică și malefică bandă de acolo: statul de apartheid "Israel". Răzbunarea pentru compasiunea și sinceritatea lui Roger față de situația dificilă a poporului palestinian nu a trecut neobservată de către băieții răi. Unul dintre acești ticăloși a realizat chiar un film de lung metraj cu titlul "Wish You Weren't Here - The Dark Side Of Roger Waters" (în rusă avem o vorbă bună: "acest câine micuț trebuie să fie incredibil de puternic pentru a îndrăzni să latre la acest elefant uriaș!").

Și nu este vorba doar de palestinieni, sau de Julian Assange; orice altă persoană care are nevoie de protecție sau de o voce care să vorbească în numele ei - va găsi o astfel de voce în Waters. Oricine a avut ocazia să asculte capodopera sa "Amused to Death" sau opera "Ca Ira" își va da seama rapid că Waters nu este doar un geniu muzical uimitor, ci și un om cu adevărat drept, care și-a urmat conștiința atunci când aproape toată lumea s-a vândut și a părăsit câmpul de luptă. În concluzie, Waters a avut cu adevărat un impact uriaș asupra mea, a vieții mele și a opiniilor mele. A fost, de asemenea, un model de urmat în atât de multe feluri.



Cred că până acum ați înțeles cu toții ceea ce este evident: îl iubesc pe Roger Waters din toată inima mea. Nu are rost să ascund sau să neg acest lucru, căci oricum este evident.



Și, bineînțeles, să-l întâlnesc într-o zi a fost un vis al meu de-o viață. Apoi, în luna mai, am primit un e-mail de la un cititor (hai să-i spunem "J") care mi-a menționat că a avut contacte cu Waters în trecut. L-am rugat imediat să îl întreb pe Roger dacă ar fi de acord cu un interviu video. Și apoi, într-o zi, am primit un răspuns foarte cald și amabil de la Waters care spunea: "Hei Andrei, sigur, voi face interviul. Când și cum? Îl iubesc pe Roger!".



"Când și cum" a durat mai mult decât mă așteptam, pentru că Waters este cu adevărat la mare căutare peste tot, ați văzut răspunsul lui Mark Zuckerberg care a vrut să cumpere melodia lui Waters "Another Brick in the Wall II" pe bani uriași? Și obiectivul? Să promoveze Instagram. Puteți vedea răspunsul "din inimă" al lui Roger către Zuckerberg aici. Dar, în cele din urmă, s-a întâmplat, iar lunea trecută am avut imensa onoare, privilegiul și bucuria de a vorbi cu Roger. Se poate spune că acesta a fost un vis al meu timp de 46(!) de ani și, în sfârșit, s-a întâmplat.



Inutil să mai spun că am fost atât fericită (de aici și zâmbetul meu de "pisică cu frișcă" în mare parte din timpul acestei conversații), cât și foarte intimidată. Deși mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mele fără să dau doi bani pe ceea ce cred alții, de data aceasta mi-a păsat, foarte mult. Așa că voi mărturisi, de asemenea, că am fost foarte intimidat de acest om. Dacă nu cumva, simplitatea sa amabilă și înțelegerea plină de compasiune l-au făcut, dacă se poate, și mai mare în ochii mei.



Așadar, după această lungă introducere (îmi pare rău, dar am avut multe de spus și aș fi putut cu ușurință să transform asta într-un articol de 10.000 de cuvinte), iată interviul promis: