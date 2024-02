„Iubitoarea" soțioară, Iulia, deplânge moartea lui Navalnîi pe umărul unui miliardar rus VIDEO

Cum a murit Alexei Navalny? Versiunea oficială este că s-a prăbușit după o plimbare în curtea închisorii din Siberia. Familia sa este sceptică, privind cauzele morții, conform presei britanice.

Inițial, mamei și avocatului său li s-a transmis că trupul său a fost dus la morga din Salekhard, un oraș situat la 30 de mile de colonia „Polar Wolf," unde fusese arestat. Ajunși acolo, cei doi au găsit morga închisă. Când, în cele din urmă, au reușit să intre-n legătură cu personalul, li s-a transmis că trupul lui Navalnîi nu se afla de fapt acolo.

Se pare că autoritățile închisorii au răspândit în mod deliberat confuzie cu privire la cauza morții lui Navalnîi. În ciuda primelor zvonuri, care sugerau că a murit din cauza unui „cheag de sânge." Mamei lui Navalny i s-a spus că, de fapt, a murit din cauza „sindromului morții subite." O condiție care pare să afecteze mulți dintre criticii lui Putin, notează The Spectator.

Unui alt avocat al lui Navalnîi, i s-a zis că „nu a fost încă stabilită cauza morții" și că va fi efectuată o autopsie amănunțită. Se presupune că rezultatele vor fi făcute public, săptămâna viitoare. „Este evident că mint și fac tot ce pot să nu livreze cadavrul," a scris avocata pe X/Twitter. Vorbind pentru postul independent de televiziune în limba rusă Dozhd, ea a numit moartea lui o „crimă premeditată." Echipa lui Navalnîi încă nu poate confirma unde este exact cadavrul, acum.

