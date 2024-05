Jessie Baneș la adresa castigatorului "non-binar" de la Eurovision 2024: "Să nu îi mai aud pe artistii români. Voi ați văzut cine a câștigat?!"

În acest weekend a avut loc finala concursului muzical Eurovision 2024, găzduit anul acesta de Suedia, la Arena Malmö. Au participat în finală 26 de țări: Suedia, Ucraina, Germania, Luxemburg, Olanda (eliminată), Israel, Lituania, Spania, Estonia, Irlanda, Letonia, Grecia, Regatul Unit, Norvegia, Italia, Serbia, Finlanda, Portugalia, Armenia, Cipru, Elveția, Slovenia, Croația, Georgia, Franța și Austria. România nu a mai participat anul acesta la concurs.

Într-un filmuleț postat pe rețelele sale de socializare, artista Jessie Baneș, fostă concurentă la Eurovision, a criticat dur formatul concursului, dar și pe câștigătorul de anul acesta, subliniind faptul că „Eurovision nu mai este demult despre artă și talent, ci despre minorități!". Redăm mai jos reacția artistei:

„Sâmbătă seară a avut loc marea finală a concursului Eurovision 2024, concurs pe care eu nu-l mai urmăresc de mulți ani. Și anul acesta, la fel ca în anii trecuți, au avut loc o mulțime de controverse: reprezentantul Olandei a fost dat afară pe seama unui scandal, au fost multe tensiuni legate de participarea Israelului. Dar nu despre asta vreau să discut acum, ci despre câștigătorul din 2024, un tânăr din Elveția pe numele său Nemo, în vârstă de 24 de ani, care a interpretat piesa ‘The Code'. Am intrat pe YouTube să-i urmăresc reprezentația și vreau să vă spun că am rămas stupefiată să văd un băiat de 24 de ani, îmbrăcat în roz, într-o fustiță și care cânta despre faptul că el este non-binar! Întrebat în legătură cu această melodie, Nemo a spus că a conceput-o în momentul în care și-a dat seama că nu este nici bărbat, nici femeie.

Este foarte trist să vedem că Eurovisionul a devenit un concurs despre minorități! Nu mai are legătură cu muzica, cu arta, cu talentul de a pune în scenă o reprezentație, nu mai este nici despre cultura fiecărei țări. Este doar despre spălarea pe creier a tinerilor care urmăresc acest concurs de peste tot de pe glob și mă bucur din suflet ca anul acesta România nu a mai participat și sper să n-o mai facă nici în următorii ani. Iar în legătură cu artiștii români care se plângeau că ‘România nu participa anul acesta, ce trist! Ce păcat!', să nu vă mai aud, dragi artiști din România, cu astfel de baliverne! Ia uitați-vă cine a câștigat! Ce să căutăm noi acolo?!"

Elvețianul a stârnit și mai multe reacții controversate în spațiul public după ce, când a primit trofeul de la Loreen, câștigătoarea de anul trecut, l-a spart când l-a așezat pe scenă. Nemo a primit în schimb un alt trofeu din sticlă, în formă de microfon, la fel ca cel inițial. „Nu am spart doar codul, am spart și trofeul", a declarat Nemo, râzând, în timpul conferinței de presă de după spectacol, în timp ce se vedea că un deget îi este bandajat. „Mi-am rupt și degetul mare. Dar am primit un nou trofeu, așa că, practic, am două acum", a adăugat artistul.