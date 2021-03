Lista alimentelor care au foarte mult zahar din plin camuflat sub alte denumiri

Romanii sunt printre campionii Europei la consumul de zahar, cu o medie de 30 de kilograme pe an, de doua ori mai mult decat media Uniunii Europene. Asa arata cele mai recente statistici, care ii alarmeaza pe medici si nutritionisti.

Din cauza acestui consum ridicat de zahar, care se gaseste in foarte multe din alimentele procesate de pe piata, tara noastra ocupa primele locuri la patologii precum bolile de inima, diabetul zaharat sau obezitate. Problema, avertizeaza specialistii, e faptul ca zaharul se regaseste sub diverse forme in alimentatia zilnica, el putand fi totusi identificat pe eticheta, daca ea este citita cu atentie. Zahar din plin se gaseste nu doar in dulciuri, ci si in sucuri, paine, mustar, bere cu fructe sau in iaurturile pe care le dam copiilor.

Concret, atunci cand citim o eticheta si vedem urmatoarele denumiri: dextroza, maltoza, fructoza, lactoza, nectar de algave - inseamna ca acel produs pe care vrem sa il cumparam contine zahar, trecut sub o alta denumire. Alimentele in a caror compozitie intra zaharul rafinat sunt chiar mai periculoase decat cele care au continut de zahar natural, atrag atentia expertii in nutritie. De pilda, intr-o conserva de ananas sau un borcan de compot de visine sunt 45 de grame de zahar. In ceea ce priveste bauturile energizante sau cele dulci si carbogazoase, acestea contin intre 50 si 125 de grame de zahar.

Fructele uscate, produsele de patiserie, iaurtul cu fructe, stafidele glazurate precum si batoanele cu cereale se numara printre alimentele care contin zahar in exces. Organizatia Mondiala a Sanatatii ne recomanda sa consumam cel mult 50 de grame de zahar pe zi, adica maximum 8 lingurite. Cand vine vorba despre mancare este imposibil sa ne dam seama de cantitatea de zahar consumata la mesele zilnic. Aceasta tentinta de a folosi zaharul in produsele procesate are un efect nociv, in sensul ca actioneaza ca un drog asupra noastra si astfel, devenim cu usurinta dependenti de dulce.