Masina "Comisarului Moldovan" a fost scoasa la licitatie. Cu ce pret s-a vandut Mercedesul 170 V din 1940

Un Mercedes 170 V, din 1940, a fost adjudecat, joi seara, la pretul de 28.000 de euro, la licitatia de antichitati si curiozitati organizata online de Artmark.

Potrivit rezultatelor licitatiei, masina "comisarului Moldovan", rol interpretat de actorul Sergiu Nicolaescu in filmul "Un comisar acuza", a avut pretul de pornire de 25.000 de euro. Mercedes-Benz 170V este singurul model produs de Daimler-Benz inainte de Primul Razboi Mondial, a carui constructie a continuat si dupa Al Doilea Razboi Mondial si a fost cunoscut la acea vreme si sub numele de "Calul de cursa al Germaniei". In anii '40, modelul a fost adaptat, intre altele, in ambulante pentru front.

La aceeasi licitatie a fost cumparat si un Jeep Willys, la 19.000 de euro. Masina a facut parte din dotarea corpului de armata americana detasat in Coreea de Sud in anii 1950. Printre loturile adjudecate s-a numarat si un vas grecesc din ceramica pentru ulei parfumat, posibil folosit in ritualul nuptial, vechi de circa 2.500 de ani, din colectia actorului Anthony Quinn. Lotul, insotit de raport de expertiza, a fost cumparat la 3.250 de euro.