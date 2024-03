Mircea Badea a pornit războiul cu Dan Negru. Să creadă lumea că el este cult. Nu e, în opinia mea, deloc!

În cadrul emisiunii "În gura presei" de pe Antena 3, Mircea Badea a adresat critici dure lui Dan Negru pentru un filmuleț postat de acesta din urmă pe pagina sa de Facebook. Realizatorul TV acuză că media din România preia orice intervenție a lui Dan Negru fără a analiza conținutul în profunzime.

„Eu am că văzut așa-zisa presă, media din România, tot preia orice râgâie Dan Negru când mai citește el câte-o filă din aia de calendar și mai dă câte-un citat care se potrivește ca nuca-n gard ca să creadă lumea că el este cult. Nu e, în opinia mea, deloc. Încearcă să pară, face eforturi și unii îl cred. Ok! Mi-a trimis și mie cineva un filmuleț făcut de Dan Negru. E pe Youtube. A fost Dan Negru în Dublin, capitala Irlandei. Ne spune de vreo patru ori asta că poate nu am înțeles bine nici din prima, nici din a doua, nici din a treia. Ne spune de vreo patru ori asta! Filmulețul durează trei minute și ceva. E un supliciu. Pentru o minimă circumvoluțiune, filmul e un supliciu. Ne minunăm puțin de această mare conștiință națională și valoare intelectualo-culturală a țărișoarei și anume, Dan Negru", a spus Mircea Badea.

Filmulețul discutat prezenta o biserică din Dublin transformată în restaurant. Mircea Badea nu a fost impresionat de acest videoclip pe care l-a criticat, fiind vizibil deranjat de accentul lui Dan Negru și de faptul că acesta a repetat anumite informații. Ulterior, a început să îl imite pe Dan Negru. „Biserica asta transformată în restaurant e în Dublin, în centrul Dublinului, capitala Irlandei. E o biserică veche, 1700. Uite orga! Transformată în restaurant. O biserică transformată în restaurant. Restaurant, ornament, armament, kent, te-am închis. Fazan. Restaurant. Poate că și eu mă transform în restaurant. Ia uitați-vă! Mese, mâncare, biserica asta transformată în restaurant. Doamne, mi s-a scorojit creierul și creierul meu cred că e un restaurant. Trecem mai departe la restaurant. Cum dracului nu sunt eu miliardar pe planeta asta transformată în restaurant? Vai de capul nostru! Nu există așa ceva pe planeta Pământ", a mai spus Mircea Badea.