Mircea Diaconu e mirat de scandalul sexual din lumea filmului românesc: "Eu știam că asta se numește bârfă de culise, amantlâc!"

Clasa privilegiatilor va mai primi o gramada de bani, dupa ce ca au si salarii si pensiile cele mai mari din societate, si chirie platita de stat, si medicamente gratuite. In plus, conform unui proiect depus de minsirul Justitiei, Catalin Predoiu, daca un magistrat moare statul sa se plateasca in fiecare luna o suma egala cu salariul decedatului in ultima luna pana la data la care s-ar fi pensionat. Asta in tara in care mare parte a populatiei moare de foame!