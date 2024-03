Monica Tatoiu despre relațiile extraconjugale: "Eu am o problemă cu femeile care se cuplează cu bărbați însurați, cățelele astea!" VIDEO

Monica Tatoiu spulberă piesa Macarena, cântată de Erika Isac. Melodia a devenit virală, după ce interpreta a critica, prin versuri, atitudinile agresiv-sexuale manifestate de bărbații din România față de femeile care se îmbracă provocator. Într-un podcast recent al Marei Bănică, fostul politician și om de afaceri a făcut declarații care au făcut valuri în rândul ascultătorilor.

„Am văzut, mai nou, melodia aia Macarena, că femeile sunt agresate. 20% din bărbați sunt agresați de femei. Este procentul pe care l-am aflat din America. Niciodată să nu te combini la serviciu. Durează 6 luni, un an. După ce faci, te întâlnești cu ea pe coridor... La bărbații însurați, eu am dat afară femeia. Eu am o problemă cu femeile care se cuplează cu bărbați însurați, cățelele astea.

Femeile nu trebuie să umble cu decolteu dacă nu vor să fie hărțuite. De ce trebuie să arăți? Nu sunt de acord. Sunt vulgare, mergi pe stradă acum și le vezi. Ce faci în spatele ușilor închise, tu cu el, e ceva foarte intim. Pielea dezgolită mie nu-mi place. Granița e foarte subțire. Și eu am purtat mini, când s-a purtat. Purtam fustă scurtă, dar nu pe stradă. Când ne întâlneam, ne plimbam, după îmi săreau capsele de la fustă. Dacă arăți totul, ce mister mai ai?", a declarat Monica Tatoiu, în podcastul "Povești de film, cu Mara Bănică".

Cu o sinceritate debordantă, Tatoiu a dezvăluit detalii din trecutul său, afirmând că a fost mereu un spirit liber și explorator în materie de sexualitate. „După 41 de ani? Pe mine m-a iertat Dumnezeu, am avut perioada mea. Ne ținem de mână, ne pupăm la aniversări. Eu tot ce am făcut i-am dat lui și el i-a investit. Eu am avut întotdeauna bani. Până la 27-28 de ani, am ars! Până l-am întâlnit pe Victor, le-am făcut pe toate. Am fost crescută de o mamă pentru care Biblia era sfântă. Am făcut tot ce se poate face între un bărbat și o femeie. Pentru asta, trebuie să fii creativ, cult", a mărturisit Monica Tatoiu, adăugând astfel un nou strat de mister și curiozitate în jurul vieții sale personale.

„Poți doar să mângâi degetul mare de la picior și să ajungi la orgasm, să știi. Am experimentat dimensiunile orgasmului în fațetele unui diamant cu multe fețe și am întâlnit bărbați mulți. Au fost mulți, dar toți au fost frumoși, deștepți, puternici și nu erau vulgari", a afirmat ea, subliniind că experiențele ei au fost variate și adesea intense.

Fără a ezita să intre în detalii, Tatoiu a vorbit despre construcția unei relații satisfăcătoare între un bărbat și o femeie, subliniind importanța comunicării nonverbale și a dezvoltării personale în acest sens. „Sexul, ca să fie satisfăcător, trebuie să fie rezultatul unui proces de dezvoltare a comunicării nonverbale. Nu ești iepure, nu ești cal. Relația dintre un bărbat și o femeie...trebuie s-o construiești. Toate sunt ca niște păpuși gonflabile. Dacă tu te comporți ca o femeie gonflabilă, poți să fii înlocuită ușor. Eu tot timpul m-am reinventat, tot timpul am construit povești", a subliniat ea, argumentând că construcția unei relații autentice necesită mai mult decât simple interacțiuni fizice.

Cu o carieră bogată și diverse experiențe de viață, Monica Tatoiu a vorbit și despre relația ei actuală cu soțul ei, Victor. Descriindu-l ca pe o prezență echilibrantă în viața sa, ea a mărturisit că cei doi dorm separat și își trăiesc viețile în mod independent, o abordare care, conform spuselor sale, le-a adus echilibrul și armonia în cuplu.

„Suntem împreună din 2 ianuarie 1983. El mi-a adus echilibrul în viață, eu eram nebună rău de tot. Victor mi-a adus echilibrul. Ne-am căsătorit după 4 ani. În 87 ne-am căsătorit. Am fost măritată de 2 ori înainte, mi-am învățat lecția. Noi dormim separat. Ne culcăm la ore diferite. El după ce se uită la Pro TV la știri, adoarme. Eu nu pot, că acolo e manipulare de-aia...".

„Eu tot timpul m-am reinventat, tot timpul am construit povești", a afirmat Tatoiu, subliniind că cheia unei relații durabile și atractive constă în capacitatea de a rămâne un personaj unic și de neînlocuit în ochii partenerului.

Cu toate acestea, declarațiile sale despre femei și despre dinamica de gen au stârnit controverse, unele persoane acuzând-o că promovează stereotipuri sau că judecă în mod nejustificat anumite categorii de femei. „Alea nu sunt femei, alea sunt cu vaginul uscat", a afirmat ea, referindu-se la femeile pe care le consideră prea agresive sau prea masculine.

„După prima căsnicie am avut o iubire de-aia...nu știa să facă bani. Eu nu pot să întrețin un bărbat, nu pot să te respect. Nu pot să respect un bărbat care trăiește pe spinarea mea. Prima mea căsnicie a fost un pariu. L-am ales pe cel mai frumos, pe cel mai cult. Ne-am despărțit că era prea intelectual. N-am făcut sex înainte. Așa era pe vremea aia. Nu era ca acum. A doua căsnicie a fost pentru buletin de București. Am fost prieteni foarte buni, atunci era cea mai bună soluție. Nu mai sunt bărbații ăia...Cred că le e frică de femei. Bărbații sunt ca și copiii. Femeile au devenit prea agresive. Unui bărbat adevărat nu îi place asta. Femeile nu mai sunt feminine și normal că atunci ei se cuplează între ei. Alea nu sunt femei, alea sunt cu vaginul uscat. Așa le spun eu".

Tatoiu a vorbit și despre abilitățile necesare pentru a-ți păstra partenerul. „Tu, când vrei să ții un bărbat, e ca în business. Trebuie să construiești în tine un personaj unic, să nu te poată înlocui. Toți bărbații care m-au cunoscut, nu m-au uitat niciodată. Le-am dăruit ceva ce alte femei n-au făcut-o", conchide Tatoiu.