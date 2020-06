În brațele cărui bărbat s-a refugiat Lidia Buble, după despărțirea de Răzvan Simion. El este motivul rupturii dintre cei doi!

A trecut mai bine de o săptămână de când Lidia Buble și Răzvan Simion nu mai formează un cuplu. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar artista și-a găsit deja alinarea în brațele celui mai important bărbat din viața ei: tatăl său, pastorul Viorel Buble.

Lidia Buble nu se află în cea mai bună stare. După despărțirea de Răzvan Simion, artista s-a refugiat acasă, în orașul natal, pentru a petrece o perioadă alături de familia sa. Lidia Buble a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii și clipuri video în care apar și părinții ei, pesemne că aceasta avea nevoie de o escapadă în Deva, orașul ei de suflet, pentru a uita greutățile prin care trece.

De-a lungul timpului, în spațiul public au apărut foarte multe informații șocante din interiorul cuplului Lidia Buble-Răzvan Simion. Se pare că tatăl vedetei, Viorel Buble nu ar fi fost de acord nici în ruptul capului cu relația fiicei sale cu prezentatorul din Antena 1, motiv pentru care ar fi pus presiune pe aceasta să se despartă de Răzvan Simion.

Despărțirea dintre cei doi a fost anunțată de Răzvan Simion, pe Instagram, prin intermediul unui mesaj extrem de emoționant, dar și dureros.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept", este o parte din mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia Buble.