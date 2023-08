Netflix promovează transsexualitatea și homosexualitatea cu un film animat woke pe care până și Disney l-a respins!

În această vară a fost lansat pe Netflix Nimona, un film de animație care a atras atenția pentru că promovează temele LGBT mai puternic decât alte filme de acest gen așa-zis "prietenoase cu familia".

"Un cavaler este înscenat pentru o crimă pe care nu a comis-o, iar singura persoană care îl poate ajuta să își dovedească nevinovăția este Nimona, o adolescentă care își schimbă forma și care ar putea fi, de asemenea, un monstru pe care a jurat să îl ucidă", potrivit sinopsisului oficial al filmului de la Netflix. "Amplasată într-o lume tehnomedievală diferită de tot ceea ce a abordat animația până acum, aceasta este o poveste despre etichetele pe care le atribuim oamenilor și despre metamorficul care refuză să fie definit de cineva."

Filmul este clasificat PG pentru "violență și acțiune, elemente tematice, un oarecare limbaj și umor grosolan", un set standard de descrieri pentru animația fantastică pentru copii, deși o trecere în revistă mai detaliată a conținutului filmului de la Internet Movie Database arată că acesta conține "un flirt ușor între bărbați, nuditate scurtă și nu detaliată" a unui personaj masculin, fără "părți intime pe ecran".

Cel mai mare motiv de controversă este reprezentat de mesajele pro-LGBT pe care filmul le transmite. Recenzia "Plugged In" a Focus on the Family notează că filmul se bazează pe o bandă desenată a lui Noelle "ND" Stevenson, o femeie biologică care se identifică ca fiind "nonbinară", căreia i-au fost extirpați sânii pentru a părea mai masculină și care descrie povestea vieții sale ca pe "o luptă aproape supereroică împotriva esențialismului de gen al educației sale evanghelice și a heterosexualității obligatorii a culturii noastre", potrivit Oprah Daily.

Personajul titular Nimona se transformă din bărbat în femeie și respinge întrebările despre ce înseamnă acest lucru pentru identitatea ei ca fiind "mărunte", două personaje masculine sunt într-o relație homosexuală și se sărută pe ecran, iar un al treilea personaj masculin își exprimă "sentimentele" pentru unul dintre ei.

"Nimona este despre oamenii aflați la putere care îi oprimă pe cei care se identifică ca fiind fluide din punct de vedere al genului - "cei aflați la putere" fac parte dintr-o monarhie asemănătoare unei biserici care îi numește pe acești "metamorfi" monștri", scrie Kennedy Unthank de la Plugged In. "Nimona nu are doar o poveste de spus, ci are o toporișcă de tocat și o agendă de impus. Are un punct de vedere valabil în sensul că nu ar trebui să tratăm pe nimeni - indiferent cât de mult am putea fi în dezacord cu ei - ca pe niște monștri. Dar, în cuvintele lui Nimona, ar trebui să "punem totul la îndoială". Iar asta înseamnă să ținem totul la un standard obiectiv, care poate fi găsit în cele din urmă doar prin examinarea biblică. Iar atunci când poveștile sunt atât de contrare la ceea ce știm că este adevărat - în special poveștile concepute pentru copiii noștri - ar trebui să închidem cu amabilitate ecranul și să le arătăm ușa cu blândețe."

Interesant este faptul că, înainte de a fi preluat de Netflix, Nimona a fost luat în considerare pentru lansare de către compania de divertisment de stânga Disney, prin achiziționarea casei de animație Blue Sky Studios. Disney a închis Blue Sky, cunoscută mai ales pentru filmele Ice Age, în 2021; un an mai târziu, foști angajați ai Blue Sky au afirmat că directorii Disney s-au simțit inconfortabil în legătură cu o parte din conținutul LGBT din Nimona, inclusiv cu sărutul homosexual - o dezvăluire neobișnuită, având în vedere promovarea agresivă a temelor LGBT de către Disney în filmele, televiziunea și parcurile sale din ultimii ani.

În ultimii ani, Netflix a primit unele laude din partea conservatorilor pentru că a oferit o platformă unor personalități precum comediantul Dave Chappelle, care sunt dispuse să conteste ortodoxia "woke". Cu toate acestea, rămâne strident de stânga în alegerile sale generale de conținut, inclusiv în desenele animate pentru copii Ridley Jones, care prezintă un personaj animal "non-binar", și în documentarul Pray Away, care prezintă o descriere părtinitoare și ostilă a mișcării "ex-gay". De asemenea, compania s-a opus public legilor pro-viață.