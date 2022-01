Noul film al lui Selly face record după primul weekend în cinema

Noul film al lui Selly a depăşit "Matrix" şi noul "Spiderman", după lansarea în cinematografele de la noi. "Tabăra" este cel mai vizionat film din România, după weekendul lansării.

Conform datelor, pelicula a avut, după primul weekend de la lansare, 65.000 spectatori în cinematografe, lucru ce îl pune pe primul loc în Box Office-ul românesc al weekendului respectiv. A depăşit "Matrix Resurrections", care a avut un total de 60.000 de spectatori din ziua lansării sale (24 decembrie) şi "Spiderman No Way Home" în weekendul 31 decembrie - 2 ianuarie.

"Tabăra" îi are în distribuţie, printre alţii, pe BRomania (Matei Dima, care e şi producător), Dorian Popa, fraţii Munteanu, Angel Popescu (foarte cunoscut după rolul de la Mondenii) şi, bineînţeles, membrii trupei 5Gang - Gami, Dia şi Mădălin. Filmul este şi ultimul proiect al trupei 5Gang. Spune povestea unor tineri ce ajung într-o tabără specială, unde sunt învăţaţi să scape de dependenţa de tehnologie, de la telefoane mobile şi tablete, la dependenţa de reţelele de socializare.

„Mă bucură faptul că reuşim să aducem publicul la filme autohtone în fiecare an, iar Tabăra este on track să devină cel mai vizionat film românesc lansat în 2021. Asta înseamnă că este al treilea an consecutiv în care filmele noastre sunt cele mai vizionate filme lansate în anul respectiv. Fiecare zâmbet pe care filmul Tabăra îl aduce pe feţele celor care îl vizionează adaugă la motivarea de a continua să facem producţii româneşti." spune Alexandra Hash, producător executiv.

Selly a fost invitatul lui Petrişor Obae, la Interviurile Paginademedia.ro, săptămâna trecută. A venit cu detalii interesante despre filmul "Tabăra". Printre altele, vloggerul a spus:

- Tabăra este creaţia lui Vali Dobrogeanu, care este un om foarte creativ şi cu idei interesante. E un film bun, de care sunt mândru. E proiectul în care am investit cel mai mult timp şi cea mai multă energie, pe lângă bani, anul acesta.

- Tabăra este tot un proiect 5Gang, dar l-am numit aşa pentru că 5Gang nu mai există. E ultimul proiect al trupei. A fost o decizie a noatră pe care am luat-o în luna septembrie. Simţeam că devine repetitiv conţinutul pe care îl facem. Dacă spui o glumă de zece ori, nu te aştepta ca oamenii să râdă a zecea oară.

- E foarte greu ca un film cu mine să fie apreciat de critici având în vedere că eu nu sunt actor.

- Oricât de mult am încerca noi să facem ceva pe placul criticilor, 90% din distribuţie nu are pregătire în zona de actorie.